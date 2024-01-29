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  4. «Не могу в это поверить». Артета оценил слухи о переходе в Барселону
Англия
29 января 2024, 16:11 | Обновлено 29 января 2024, 16:12
515
0

«Не могу в это поверить». Артета оценил слухи о переходе в Барселону

Тренер уверяет, что это фейковая новость

29 января 2024, 16:11 | Обновлено 29 января 2024, 16:12
515
0
«Не могу в это поверить». Артета оценил слухи о переходе в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Тренер «Арсенала» Микель Артета отрицает информацию испанских СМИ о том, что он летом может перебраться в «Барселону», где заменит Хави.

«Это полностью фейковая новость. Не знаю, откуда это берется. Это совершенно не так, и я очень огорчен, что появилась такая информация. Не могу в это поверить, не знаю, какие там источники».

«Я отлично чувствую себя в «Арсенале», это правильное место для меня. Тут все идет правильно», — сказал Артета.

Хави недавно объявил об уходе из каталонской команды по итогам сезона.

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Арсенал Лондон Барселона Микель Артета Александр Зинченко Английская Премьер-лига
Источник BBC
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