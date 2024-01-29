«Не могу в это поверить». Артета оценил слухи о переходе в Барселону
Тренер уверяет, что это фейковая новость
Тренер «Арсенала» Микель Артета отрицает информацию испанских СМИ о том, что он летом может перебраться в «Барселону», где заменит Хави.
«Это полностью фейковая новость. Не знаю, откуда это берется. Это совершенно не так, и я очень огорчен, что появилась такая информация. Не могу в это поверить, не знаю, какие там источники».
«Я отлично чувствую себя в «Арсенале», это правильное место для меня. Тут все идет правильно», — сказал Артета.
Хави недавно объявил об уходе из каталонской команды по итогам сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Людмила вместе с Аленой Остапенко не сумела взять титул австралийского мейджора
Обзор главных событий Australian Open 2024