«Не могу в это поверить». Артета оценил слухи о переходе в Барселону

Тренер «Арсенала» Микель Артета отрицает информацию испанских СМИ о том, что он летом может перебраться в «Барселону», где заменит Хави.

«Это полностью фейковая новость. Не знаю, откуда это берется. Это совершенно не так, и я очень огорчен, что появилась такая информация. Не могу в это поверить, не знаю, какие там источники».

«Я отлично чувствую себя в «Арсенале», это правильное место для меня. Тут все идет правильно», — сказал Артета.

Хави недавно объявил об уходе из каталонской команды по итогам сезона.