Украина. Премьер лига29 января 2024, 17:11 |
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ФОТО. Ребров активен в Турции. Тренер сборной посетил тренировку Днепра-1
Пообщался с Максимовым
29 января 2024, 17:11 |
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Наставник сборной Украины Сергей Ребров после конгресса УАФ, где его утвердили вице-президентом, отправился в Турцию.
Ребров ранее уже был на тренировке «Динамо», а теперь прибыл в расположение «Днепра-1». Наставник поздравил команду с удачным выступлением в первой части сезона и пообщался с тренером Юрием Максимовым.
Сборная Украины в марте проведет матч полуфинала плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии.
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