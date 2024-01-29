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  4. ФОТО. Ребров активен в Турции. Тренер сборной посетил тренировку Днепра-1
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 17:11 |
414
0

ФОТО. Ребров активен в Турции. Тренер сборной посетил тренировку Днепра-1

Пообщался с Максимовым

29 января 2024, 17:11 |
414
0
ФОТО. Ребров активен в Турции. Тренер сборной посетил тренировку Днепра-1
ФК Днепр-1

Наставник сборной Украины Сергей Ребров после конгресса УАФ, где его утвердили вице-президентом, отправился в Турцию.

Ребров ранее уже был на тренировке «Динамо», а теперь прибыл в расположение «Днепра-1». Наставник поздравил команду с удачным выступлением в первой части сезона и пообщался с тренером Юрием Максимовым.

Сборная Украины в марте проведет матч полуфинала плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии.

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Днепр-1 сборная Украины по футболу Сергей Ребров Юрий Максимов
Источник СК Днепр-1
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