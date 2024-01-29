ФОТО. Ребров активен в Турции. Тренер сборной посетил тренировку Днепра-1

Наставник сборной Украины Сергей Ребров после конгресса УАФ, где его утвердили вице-президентом, отправился в Турцию.

Ребров ранее уже был на тренировке «Динамо», а теперь прибыл в расположение «Днепра-1». Наставник поздравил команду с удачным выступлением в первой части сезона и пообщался с тренером Юрием Максимовым.

Сборная Украины в марте проведет матч полуфинала плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии.