Скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал Stories со сравнением президентов США Джо Байдена и рф владимира путина.

На видео российский террорист представляется миру как человек, который ценит жизнь своих военных и даже не боится проливного дождя, чтобы отдать честь убийцам.

Позже Балотелли удалил это позорное видео, но сделал странное заявление:

«Это было не о политике, это было об уважении к людям, которые погибли. Перестаньте плакать и поймите суть».