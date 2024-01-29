Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Турция
29 января 2024, 16:03 | Обновлено 29 января 2024, 16:04
1037
5

ВИДЕО. Скандальный Балотелли опубликовал Stories с похвалой путина

Итальянскому форварду пришлось извиняться

29 января 2024, 16:03 | Обновлено 29 января 2024, 16:04
1037
5
ВИДЕО. Скандальный Балотелли опубликовал Stories с похвалой путина
Getty Images/Global Images Ukraine

Скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал Stories со сравнением президентов США Джо Байдена и рф владимира путина.

На видео российский террорист представляется миру как человек, который ценит жизнь своих военных и даже не боится проливного дождя, чтобы отдать честь убийцам.

Позже Балотелли удалил это позорное видео, но сделал странное заявление:

«Это было не о политике, это было об уважении к людям, которые погибли. Перестаньте плакать и поймите суть».

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Марио Балотелли Адана Демирспор чемпионат Турции по футболу владимир путин (х..ло) Джо Байден видео
Источник Instagram
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Дані Рохас
Ну Марио всегда был ебобо
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+10
Octopus
Ему школу хотя бы закончить, прежде чем высказывать свое мнение по политическим вопросам. 
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+3
Максим Колісник
Дебіл, добре хоч манішку вдягати навчився
Ответить
+1
GloryUkraine
А чи є в світі якась нормальна істота яка пишається путлером? 
Одні покидьки та мразоти.
Ответить
0
ВАЛ
Для балотеллі у мене одне: пі-пі-пі-пі-пі-пі.........
Ответить
0
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