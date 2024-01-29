ВИДЕО. Скандальный Балотелли опубликовал Stories с похвалой путина
Итальянскому форварду пришлось извиняться
Скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал Stories со сравнением президентов США Джо Байдена и рф владимира путина.
На видео российский террорист представляется миру как человек, который ценит жизнь своих военных и даже не боится проливного дождя, чтобы отдать честь убийцам.
Позже Балотелли удалил это позорное видео, но сделал странное заявление:
«Это было не о политике, это было об уважении к людям, которые погибли. Перестаньте плакать и поймите суть».
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