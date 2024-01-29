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Сборная УКРАИНЫ
29 января 2024, 15:53 | Обновлено 29 января 2024, 15:54
219
0

Ассистент Реброва: «Всегда можете ждать новые имени в сборной Украины»

Висенте Гомес просматривает матчи украинских клубов на сборах в Испании

29 января 2024, 15:53 | Обновлено 29 января 2024, 15:54
219
0
Ассистент Реброва: «Всегда можете ждать новые имени в сборной Украины»
УАФ. Сергей Ребров и Висенте Гомес

Ассистент Сергея Реброва в сборной Украины Висенте Гомес посетил контрольный матч «Полесья» со «Сталью» Мелец (1:1) и рассказал, о том, как происходит просмотр потенциальных кандидатов в национальную команду.

«Для нас важно смотреть игры, просматривать футболистов, как они играют. Тем более, в такой важный период сезона – во время их подготовки. Креативность, совершенствование. Поэтому нам важно смотреть такие игры.

Здесь (в Испании – прим.) у нас три команды – «Металлист 1925», «Кривбасс» и «Полесье». А потому мы стараемся составить расписание, чтобы просмотреть как можно больше матчей.

Вы всегда можете ожидать новые имена, потому что мы всегда ищем, мы постоянно в поиске. Стараемся получить лучших игроков в тот момент, когда сборная должна играть», – цитирует Висенте Гомеса официальный сайт «Полесья».

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Висенте Гомес сборная Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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