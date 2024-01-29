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  4. «У нас отобрали 10 очков». Тренер Эвертона оценил нынешний сезон АПЛ
Англия
29 января 2024, 15:11 | Обновлено 29 января 2024, 15:28
582
0

«У нас отобрали 10 очков». Тренер Эвертона оценил нынешний сезон АПЛ

Шону Дайчу тяжело оценить игру команды

29 января 2024, 15:11 | Обновлено 29 января 2024, 15:28
582
0
«У нас отобрали 10 очков». Тренер Эвертона оценил нынешний сезон АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Эвертона» Шон Дайч не готов оценить улучшение игры команды в нынешнем сезоне, учитывая штраф в 10 очков, который отправил ливерпульцев в опасную зону.

«Прогресс в этом сезоне? Сложно о чем-то говорить, если у нас отобрали 10 очков. Но в команде я чувствую, что прогресс есть. Много хороших показателей, но когда у тебя забирают 10 очков, то сложно о чем-то говорить. Мы над зоной вылета, и мало кто обращает внимание на другие обстоятельства».

«Но, конечно, я все равно думаю о том, улучшила ли команда игру в нынешнем сезоне. Думаю, да, но факт остается фактом: твой уровень показывает таблица», — сказал Дайч.

Украинец Виталий Миколенко в нынешнем сезоне АПЛ провел 16 матчей и забил 2 гола.

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Эвертон Шон Дайч Виталий Миколенко Английская Премьер-лига
Источник BBC
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