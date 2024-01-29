«У нас отобрали 10 очков». Тренер Эвертона оценил нынешний сезон АПЛ

Наставник «Эвертона» Шон Дайч не готов оценить улучшение игры команды в нынешнем сезоне, учитывая штраф в 10 очков, который отправил ливерпульцев в опасную зону.

«Прогресс в этом сезоне? Сложно о чем-то говорить, если у нас отобрали 10 очков. Но в команде я чувствую, что прогресс есть. Много хороших показателей, но когда у тебя забирают 10 очков, то сложно о чем-то говорить. Мы над зоной вылета, и мало кто обращает внимание на другие обстоятельства».

«Но, конечно, я все равно думаю о том, улучшила ли команда игру в нынешнем сезоне. Думаю, да, но факт остается фактом: твой уровень показывает таблица», — сказал Дайч.

Украинец Виталий Миколенко в нынешнем сезоне АПЛ провел 16 матчей и забил 2 гола.