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  4. Осака сыграет в паре с Жабер на турнире в Абу-Даби
WTA
29 января 2024, 14:58 |
109
0

Осака сыграет в паре с Жабер на турнире в Абу-Даби

Наоми также выступит и в одиночном рязряде

29 января 2024, 14:58 |
109
0
Осака сыграет в паре с Жабер на турнире в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака на следующей неделе сыграет в обоих разрядах на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

Японка получила уайлд-кард в основную сетку одиночного разряда, а в парном выступит в паре с Онс Жабер из Туниса.

Для Осаки этот турнир станет третьим после рождения дочери, после возвращения она выиграла 1 из 3 поединков.

Призовой фонд Abu Dhabi Open составляет $922,573.

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Наоми Осака Онс Жабер WTA Абу-Даби
Источник Twitter
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