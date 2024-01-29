WTA29 января 2024, 14:58 |
109
0
Осака сыграет в паре с Жабер на турнире в Абу-Даби
Наоми также выступит и в одиночном рязряде
29 января 2024, 14:58 |
109
0
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака на следующей неделе сыграет в обоих разрядах на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
Японка получила уайлд-кард в основную сетку одиночного разряда, а в парном выступит в паре с Онс Жабер из Туниса.
Для Осаки этот турнир станет третьим после рождения дочери, после возвращения она выиграла 1 из 3 поединков.
Призовой фонд Abu Dhabi Open составляет $922,573.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 января 2024, 17:34 5
Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура Ла Лиги
Теннис | 28 января 2024, 17:59 2
Даяна будет единственной из украинок на этом турнире
Футбол | 29.01.2024, 12:43
Теннис | 29.01.2024, 07:50
Теннис | 28.01.2024, 14:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.01.2024, 19:50
28.01.2024, 08:50 3
27.01.2024, 17:15 3
29.01.2024, 07:10
28.01.2024, 11:40 37
27.01.2024, 21:40 23
27.01.2024, 20:51 7