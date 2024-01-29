Осака сыграет в паре с Жабер на турнире в Абу-Даби

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака на следующей неделе сыграет в обоих разрядах на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

Японка получила уайлд-кард в основную сетку одиночного разряда, а в парном выступит в паре с Онс Жабер из Туниса.

Для Осаки этот турнир станет третьим после рождения дочери, после возвращения она выиграла 1 из 3 поединков.

Призовой фонд Abu Dhabi Open составляет $922,573.