Джорджина показала, как отпраздновала 30-летие на Мальдивах без Роналду

Возлюбленная пятикратного обладателя «Золотого мяча» португальца Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, отпраздновала 30-летие.

Красавица отправилась с детьми на Мальдивы, где ее по видеосвязи поздравил Криштиану, а также организовал доставку огромного букета роз.

«Благословенные, счастливые 30 лет», – подписала Джорджина под серией фотографий из райского места на своей странице в Instagram.