Другие новости29 января 2024, 14:49 |
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Джорджина показала, как отпраздновала 30-летие на Мальдивах без Роналду
Футболист организовал для возлюбленной доставку огромного букета роз
29 января 2024, 14:49 |
547
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Возлюбленная пятикратного обладателя «Золотого мяча» португальца Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, отпраздновала 30-летие.
Красавица отправилась с детьми на Мальдивы, где ее по видеосвязи поздравил Криштиану, а также организовал доставку огромного букета роз.
«Благословенные, счастливые 30 лет», – подписала Джорджина под серией фотографий из райского места на своей странице в Instagram.
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