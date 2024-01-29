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29 января 2024, 14:49 |
547
0

Джорджина показала, как отпраздновала 30-летие на Мальдивах без Роналду

Футболист организовал для возлюбленной доставку огромного букета роз

29 января 2024, 14:49 |
547
0
Джорджина показала, как отпраздновала 30-летие на Мальдивах без Роналду
Instagram. Джорджина Родригес

Возлюбленная пятикратного обладателя «Золотого мяча» португальца Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, отпраздновала 30-летие.

Красавица отправилась с детьми на Мальдивы, где ее по видеосвязи поздравил Криштиану, а также организовал доставку огромного букета роз.

«Благословенные, счастливые 30 лет», – подписала Джорджина под серией фотографий из райского места на своей странице в Instagram.

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Джорджина Родригес Криштиану Роналду отдых lifestyle
Источник Instagram
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