«Увидим, как все будет». Ван Дейк намекнул на возможный уход из Ливерпуля

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не дал четкий ответ на вопрос о его будущем в команде:

«Буду ли я частью нового «Ливерпуля»? Это хороший вопрос – я не знаю ответ на него. У клуба будет большая работа, многое изменится. Мне очень интересно, в каком направлении это пойдет. Увидим, как все будет».

В этом сезоне 32-летний Вирджил ван Дейк провел 24 матча за «Ливерпуль», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана «красных» в 32 миллиона евро, а его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Ранее Вирджил ван Дейк прокомментировал уход главного тренера клуба Юргена Клоппа, который состоится в конце кампании 2023/24.