«Увидим, как все будет». Ван Дейк намекнул на возможный уход из Ливерпуля
Защитник не дал четкого ответа на вопрос о его будущем в команде.
Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не дал четкий ответ на вопрос о его будущем в команде:
«Буду ли я частью нового «Ливерпуля»? Это хороший вопрос – я не знаю ответ на него. У клуба будет большая работа, многое изменится. Мне очень интересно, в каком направлении это пойдет. Увидим, как все будет».
В этом сезоне 32-летний Вирджил ван Дейк провел 24 матча за «Ливерпуль», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана «красных» в 32 миллиона евро, а его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Ранее Вирджил ван Дейк прокомментировал уход главного тренера клуба Юргена Клоппа, который состоится в конце кампании 2023/24.
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