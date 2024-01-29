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Англия
29 января 2024, 14:43 | Обновлено 29 января 2024, 14:45
243
0

«Увидим, как все будет». Ван Дейк намекнул на возможный уход из Ливерпуля

Защитник не дал четкого ответа на вопрос о его будущем в команде.

29 января 2024, 14:43 | Обновлено 29 января 2024, 14:45
243
0
«Увидим, как все будет». Ван Дейк намекнул на возможный уход из Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не дал четкий ответ на вопрос о его будущем в команде:

«Буду ли я частью нового «Ливерпуля»? Это хороший вопрос – я не знаю ответ на него. У клуба будет большая работа, многое изменится. Мне очень интересно, в каком направлении это пойдет. Увидим, как все будет».

В этом сезоне 32-летний Вирджил ван Дейк провел 24 матча за «Ливерпуль», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана «красных» в 32 миллиона евро, а его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Ранее Вирджил ван Дейк прокомментировал уход главного тренера клуба Юргена Клоппа, который состоится в конце кампании 2023/24.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Фабрицио Романо
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