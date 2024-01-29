ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с 17-летним талантом

Английский «Ньюкасл» объявил на своем официальном сайте о подписании долгосрочного контракта с 17-летним воспитанником клубной академии Льюисом Майли.

«Надеюсь, я смогу продолжать добиваться хороших результатов в течение следующих нескольких лет, и я смогу продолжать улучшать свои результаты и становиться лучше как игрок. Очень приятно играть перед фанатами, особенно слышать, как они скандируют мое имя. Их поддержка очень много значит для меня и моей семьи, и я с нетерпением жду будущих игр», – прокомментировал данное событие юный футболист.

Добавим, что Льюис стал самым молодым дебютантом «Ньюкасла» в Премьер-лиге, выйдя на поле в поединке последнего тура сезона-2022/2023 на выезде против «Челси». С тех пор он провел 18 официальных матчей за первую команду, в том числе три матча в Лиге чемпионов УЕФА, а также играл за сборную Англии до 19 лет. Также он является самым молодым автором гола «Ньюкасла» в Премьер-лиге, отличившись в декабре 2023-го в воротах «Фулхэма».