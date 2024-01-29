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  4. «Без комментариев». Энрике отреагировал на слухи о возвращении в Барселону
Испания
29 января 2024, 14:05 |
419
0

«Без комментариев». Энрике отреагировал на слухи о возвращении в Барселону

Главному тренеру «ПСЖ» нечего сказать

29 января 2024, 14:05 |
419
0
«Без комментариев». Энрике отреагировал на слухи о возвращении в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отреагировал на слухи о возвращении в каталонскую «Барселону».

– Хотели бы Вы однажды вернуться в «Барселону» в качестве главного тренера?

– Мне нечего об этом сказать – без комментариев.

Напомним, действующий коуч «сине-гранатовых» Хави заявил, что покинет клуб в конце сезона 2023/24. СМИ также называют одним из кандидатов на пост главного тренера каталонцев Ганса-Дитера Флика, который ранее работал в «Баварии» и национальной сборной Германии.

Контракт Луиса Энрике с французским «ПСЖ» действует до лета 2025 года.

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Барселона Луис Энрике Лига 1 (Франция) чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу назначение тренера Ла Лига ПСЖ
Источник Фабрицио Романо
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