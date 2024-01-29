«Без комментариев». Энрике отреагировал на слухи о возвращении в Барселону

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отреагировал на слухи о возвращении в каталонскую «Барселону».

– Хотели бы Вы однажды вернуться в «Барселону» в качестве главного тренера?

– Мне нечего об этом сказать – без комментариев.

Напомним, действующий коуч «сине-гранатовых» Хави заявил, что покинет клуб в конце сезона 2023/24. СМИ также называют одним из кандидатов на пост главного тренера каталонцев Ганса-Дитера Флика, который ранее работал в «Баварии» и национальной сборной Германии.

Контракт Луиса Энрике с французским «ПСЖ» действует до лета 2025 года.