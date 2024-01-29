«Без комментариев». Энрике отреагировал на слухи о возвращении в Барселону
Главному тренеру «ПСЖ» нечего сказать
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отреагировал на слухи о возвращении в каталонскую «Барселону».
– Хотели бы Вы однажды вернуться в «Барселону» в качестве главного тренера?
– Мне нечего об этом сказать – без комментариев.
Напомним, действующий коуч «сине-гранатовых» Хави заявил, что покинет клуб в конце сезона 2023/24. СМИ также называют одним из кандидатов на пост главного тренера каталонцев Ганса-Дитера Флика, который ранее работал в «Баварии» и национальной сборной Германии.
Контракт Луиса Энрике с французским «ПСЖ» действует до лета 2025 года.
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