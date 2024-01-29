Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

В понедельник, 29 января в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.

В жеребьевке участвовали четыре победителя 1/4 финала. Слепой жребий сформировал такие пары:

Кубок Украины. 1/2 финала

«Шахтер» (Донецк) – «Черноморец» (Одесса)

«Полесье» (Житомир) – «Ворскла» (Полтава)

Базовый день матчей – 3 апреля.

Финал состоится 15 мая. Где именно состоится игра – будет решать исполком УАФ. Номинальным хозяином финала будет победитель второй пары.

В церемонии приняли участие известный украинский футболист, а ныне – военный Владислав Ващук и знаменитая украинская футзалистка и игрок по пляжному футболу Анастасия Клипаченко.