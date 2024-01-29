Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Базовый день матчей – 3 апреля
В понедельник, 29 января в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.
В жеребьевке участвовали четыре победителя 1/4 финала. Слепой жребий сформировал такие пары:
Кубок Украины. 1/2 финала
«Шахтер» (Донецк) – «Черноморец» (Одесса)
«Полесье» (Житомир) – «Ворскла» (Полтава)
Базовый день матчей – 3 апреля.
Финал состоится 15 мая. Где именно состоится игра – будет решать исполком УАФ. Номинальным хозяином финала будет победитель второй пары.
В церемонии приняли участие известный украинский футболист, а ныне – военный Владислав Ващук и знаменитая украинская футзалистка и игрок по пляжному футболу Анастасия Клипаченко.
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