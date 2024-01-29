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Украина. Премьер лига
29 января 2024, 13:10 | Обновлено 29 января 2024, 13:27
1549
12

Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

Базовый день матчей – 3 апреля

29 января 2024, 13:10 | Обновлено 29 января 2024, 13:27
1549
12
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
УАФ

В понедельник, 29 января в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.

В жеребьевке участвовали четыре победителя 1/4 финала. Слепой жребий сформировал такие пары:

Кубок Украины. 1/2 финала

«Шахтер» (Донецк) – «Черноморец» (Одесса)

«Полесье» (Житомир) – «Ворскла» (Полтава)

Базовый день матчей – 3 апреля.

Финал состоится 15 мая. Где именно состоится игра – будет решать исполком УАФ. Номинальным хозяином финала будет победитель второй пары.

В церемонии приняли участие известный украинский футболист, а ныне – военный Владислав Ващук и знаменитая украинская футзалистка и игрок по пляжному футболу Анастасия Клипаченко.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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mayakovskiy1
А Динамівці коли грають? Чув вони навмисно програли в єврокубках, щоб показати всім у внутрішніх змаганнях)))
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+3
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⬆️
Всё чётко.  Дама  доставала Шахтёр, Ворсклу и Черноморец. а Ващук номера: 1 ,4, 2.
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+1
CheMP
порвём!
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0
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Sheva19
Финал Шахтер Полесье
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0
Андрій Шевченко
жидовня адеська, як завжди за гроші зільє недобиткам даунецьким ?
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-2
Sheva19
И Полесье идёт в Еврокубки 
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-2
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