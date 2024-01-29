Одноклубник Забарного может продолжить карьеру в Чемпионшипе

31-летний форвард «Борнмута» Киффер Мур может отправиться в аренду в один из клубов Чемпионшипа.

По поводу перехода футболиста, не имеющего достаточно игровой практики в составе «вишень», обратились три представителя низшего дивизиона – «Сандерленд», «Кардифф» и «Ипсвич». Сам опытный форвард взял время на раздумья, выбирая между «Кардиффом» и «Ипсвичем», в составе которых выступал ранее.

Добавим, что опытный валлиец в нынешнем сезоне провел 13 матчей за «Борнмут», ни разу не выходя в стартовом составе (288 минут игрового времени), и забил 2 мяча.