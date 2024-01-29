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  4. Милан хочет арендовать центрбека Аль-Ахли
Италия
29 января 2024, 12:19 |
442
0

Милан хочет арендовать центрбека Аль-Ахли

Сделку будет сложно совершить по нескольким причинам

29 января 2024, 12:19 |
442
0
Милан хочет арендовать центрбека Аль-Ахли
ФК Аль-Ахли. Мерих Демирал

Итальянский «Милан» предпримет попытку арендовать центрального защитника саудовского «Аль-Ахли» Мериха Демирала.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «россо-нери» хотят подписать футболиста до конца нынешнего сезона. Но, по информации источника, совершить сделку будет проблематично – во-первых, из-за высокой зарплаты турецкого центрбека, которая составляет порядка 10 миллионов евро, а во-вторых, из-за нежелания саудитов отпускать Мериха.

Отметим, что 25-летний Демирал перешел из «Аталанты» в «Аль-Ахли» в августе 2023-го, подписав с клубом из Джидды трехлетний контракт. В первой части сезона-2023/2024 футболист провел 8 матчей (1 гол, 1 ассист), большую часть времени посвятив восстановлению после травмы мениска.

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Мерих Демирал Аль-Ахли Джидда аренда игрока Милан трансферы трансферы Серии A Аталанта
Источник Get Italian Football News
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