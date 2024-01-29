Милан хочет арендовать центрбека Аль-Ахли

Итальянский «Милан» предпримет попытку арендовать центрального защитника саудовского «Аль-Ахли» Мериха Демирала.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «россо-нери» хотят подписать футболиста до конца нынешнего сезона. Но, по информации источника, совершить сделку будет проблематично – во-первых, из-за высокой зарплаты турецкого центрбека, которая составляет порядка 10 миллионов евро, а во-вторых, из-за нежелания саудитов отпускать Мериха.

Отметим, что 25-летний Демирал перешел из «Аталанты» в «Аль-Ахли» в августе 2023-го, подписав с клубом из Джидды трехлетний контракт. В первой части сезона-2023/2024 футболист провел 8 матчей (1 гол, 1 ассист), большую часть времени посвятив восстановлению после травмы мениска.