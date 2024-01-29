Полузащитник Манчестер Юнайтед будет играть за аутсайдера Ла Лиги

Испанская «Гранада», идущая на предпоследнем месте в турнирной таблице Ла Лиги, согласовала с «Манчестер Юнайтед» переход на правах аренды полузащитника «красных дьяволов» Факундо Пельистри.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, стороны уладили все вопросы, но последнее слово остается за главным тренером английского клуба Эриком тен Хагом, который должен дать свое согласие на трансфер.

Отметим, что ранее была информация о том, что переход находится под угрозой срыва из-за нежелания испанцев платить высокую зарплату футболисту, но в итоге этот момент удалось уладить.

Добавим, что уругвайский хавбек провел за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне 14 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.