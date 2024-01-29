Александр УСИК: «Хочу с Полесьем бороться за европейские титулы»

Украинский боксер и футболист житомирского «Полесья» Александр Усик рассказал о своих футбольных амбициях и поделился эмоциями после матча против польской «Стали» (1:1).

– Очень удивлена Вас здесь видеть. Думала, у Вас нет свободной минутки в тренировочном лагере...

– Появилась, ребят приехал поддержать. Утром сделал все свои дела, свои тренировки, приехал немножко поддержать и посмотреть игру. Для меня это глоточек нового воздуха, потому что я нахожусь в закрытом кругу, в тренировочном лагере четвертый месяц. Так что это прямо вау.

– Новое что-то увидели?

– Проветрился, проехался, увидел ребят, новые лица. Пообщаемся немножко. Все отлично. А потом обратно в лагерь.

– Как вам игра?

– Смотрите, я немножко опоздал – приехал в конце первого тайма. Во втором тайме ребята поджали, забили, немножко не хватило для еще одного забитого мяча. Но чтобы они не расслаблялись, мне кажется, отличная игра, отличная практика.

– Вы мотивировали команду? Потому что когда Вы пришли, она проигрывала. Нашли какие-то слова мотивации?

– Да нет, я думаю, что это ребята. Они все крутые, все молодцы. Они знают, что им нужно это. Идем к большим победам, к чемпионству в Украинской Премьер-лиге. Обязательно хочется выйти в еврокубки и бороться за европейские титулы. Это реально и возможно. Кто-то скажет: «Да куда вам». Мне тоже так много лет говорили, но тот, кто идет, осилит дорогу.

– Ребята из «Полесья» говорили, что ждут вас в «стае». Когда?

– Я выполню свою работу, которая меня ждет, и приеду в тренировочный лагерь. Немножко отдохну, посмотрю, как мое тело будет реагировать на другие задачи и другую работу, и продолжу уже в «стае».

– Можно ожидать Вашего дебюта в УПЛ уже в этом сезоне?

– Дай бог. Дай бог, чтобы так произошло.