«Потенциал на будущее». Экс-тренер Баварии похвалил 15-летнего украинца

15-летний украинский вратарь немецкого «Вольфсбурга» Кирилл Хадасевич рассказал о взаимоотношениях с главным тренером первой команды Нико Ковачем, а также оценил уровень юношеской Бундеслиги.

– Как Вам уровень юношеской Бундеслиги по сравнению с чемпионатом Украины?

– В Бундеслиге играть сложнее, потому что здесь скорость намного выше. И желание победить здесь у всех больше. Все игроки бьются за каждый мяч, выгрызают его. Мне очень нравится играть на таком высоком уровне.

– Вас уже привлекали к тренировкам с первой командой «Вольфсбурга»?

– Да, я уже несколько раз тренировался с первой командой. Главный тренер Нико Ковач и тренер вратарей Паскаль Форман меня хвалили, говорили, что я молодец. Они все никак не могут поверить, что мне всего 15 лет. Говорят, что я очень старательный и трудолюбивый, и видят во мне потенциал на будущее.