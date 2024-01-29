На просмотре в Ворскле находится игрок четвертого дивизиона Польши

Левый защитник «Брона» (клуб четвертого дивизиона Польши) Петр Овчарек находится на просмотре в полтавской «Ворскле», сообщает официальный сайт польского клуба.

По информации «Брона», 21-летний футболист получил приглашение от «Ворсклы», когда прилетел с командой на сборы в Турцию. Клуб не стал препятствовать игроку и отпустил его в лагерь полтавской команды, который также находится в Турции.

В своей карьере Петр Овчарек провел 75 матчей на взрослом уровне, но ни разу не выходил на поле в игре высшего дивизиона польского футбола. В этом сезоне на счету Овчарека 15 поединка в 4-й лиге Польши, в которых он отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что в состав «Ворсклы» вернулся легионер Амилькар Коджови.