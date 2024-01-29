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  4. «Я не чиновник». Вантух прокомментировал запрет Карпатам на выезд в Испанию
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 11:16 |
417
0

«Я не чиновник». Вантух прокомментировал запрет Карпатам на выезд в Испанию

Защитник «Зари» считает, что это была хорошая возможность напомнить миру о войне

29 января 2024, 11:16 |
417
0
«Я не чиновник». Вантух прокомментировал запрет Карпатам на выезд в Испанию
СК Днепр-1. Роман Вантух

Защитник луганской «Зари» Роман Вантух прокомментировал запрет львовским «Карпатам» на выезд в Испанию:

«Это очень сложный вопрос для меня. Я не чиновник, чтобы такое решать. Надо определять все плюсы и минусы. Футбол должен быть, футбол должен жить. Это и возможность играть где-то в еврокубках, ну и где-то на международной арене показывать себя.

А в плане высшая лига и первая? «Карпаты» очень амбициозный клуб. Если есть такая у них возможность и они должны были ехать на турнир в Испанию, то это такая же возможность напомнить миру о событиях в Украине. Возможно, там была бы какая-то опция сбора средств, то почему нет? Это сложно. Я считаю так, а кто-то может сказать иначе».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины Роман Вантух Заря Луганск Украинская Премьер-лига
Источник NV.ua
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