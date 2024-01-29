«Я не чиновник». Вантух прокомментировал запрет Карпатам на выезд в Испанию
Защитник «Зари» считает, что это была хорошая возможность напомнить миру о войне
Защитник луганской «Зари» Роман Вантух прокомментировал запрет львовским «Карпатам» на выезд в Испанию:
«Это очень сложный вопрос для меня. Я не чиновник, чтобы такое решать. Надо определять все плюсы и минусы. Футбол должен быть, футбол должен жить. Это и возможность играть где-то в еврокубках, ну и где-то на международной арене показывать себя.
А в плане высшая лига и первая? «Карпаты» очень амбициозный клуб. Если есть такая у них возможность и они должны были ехать на турнир в Испанию, то это такая же возможность напомнить миру о событиях в Украине. Возможно, там была бы какая-то опция сбора средств, то почему нет? Это сложно. Я считаю так, а кто-то может сказать иначе».
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