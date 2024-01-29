Мудрик в числе лучших вингеров АПЛ по важному показателю
Украинец активно продвигает мяч к чужим воротам
Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик попал в рейтинг лучших вингеров английской Премьер-лиги по одному важному показателю.
Наш соотечественник оказался в топ-5 фланговых игроков по количеству успешных продвижений мяча к воротам соперника за 90 минут. У Михаила средний показатель, по данным исследования DataMB, – 5,03, и украинец располагается на четвертом место. Лидирует же бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Жереми Доку – 8,45.
Топ-5 лучших игроков АПЛ по количеству успешных продвижений мяча:
1. Жереми Доку (8,45);
2. Каору Митома (6,79);
3. Каллум Хадсон-Одои (5,48);
4. Михаил Мудрик (5,03);
5. Алехандро Гарначо (4,98).
Отметим, что Мудрик провел в нынешнем сезоне за «Челси» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.
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