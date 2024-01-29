Мудрик в числе лучших вингеров АПЛ по важному показателю

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик попал в рейтинг лучших вингеров английской Премьер-лиги по одному важному показателю.

Наш соотечественник оказался в топ-5 фланговых игроков по количеству успешных продвижений мяча к воротам соперника за 90 минут. У Михаила средний показатель, по данным исследования DataMB, – 5,03, и украинец располагается на четвертом место. Лидирует же бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Жереми Доку – 8,45.

Топ-5 лучших игроков АПЛ по количеству успешных продвижений мяча:

1. Жереми Доку (8,45);

2. Каору Митома (6,79);

3. Каллум Хадсон-Одои (5,48);

4. Михаил Мудрик (5,03);

5. Алехандро Гарначо (4,98).

Отметим, что Мудрик провел в нынешнем сезоне за «Челси» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.