Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Жирона заинтересована в трансфере полузащитника Брентфорда
Испания
29 января 2024, 10:27 |
750
0

Источник: Жирона заинтересована в трансфере полузащитника Брентфорда

Фрэнк Оньека может продолжить карьеру в Ла Лиге

29 января 2024, 10:27 |
750
0
Источник: Жирона заинтересована в трансфере полузащитника Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Оньека

Каталонская «Жирона» заинтересована в трансфере нигерийского полузащитника английского «Брентфорда» Фрэнка Оньеки, сообщает британское издание Evening Standard.

По информации источника, кроме «красно-белых», на 26-летнего футболиста также претендуют 2 клуба Английской Премьер-лиги: «Эвертон» и «Фулхэм», а еще команда Лиги 1 – «Реймс».

Сейчас Фрэнк представляет сборную Нигерии в матчах Кубка африканских наций.

В этом сезоне Оньека провел 18 матчей (873 игровые минуты) за «Брентфорд», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражка.

По теме:
Модрич может покинуть Реал уже зимой. Саудовцы предложили 1 млн долларов
Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время
На просмотре в Ворскле находится игрок четвертого дивизиона Польши
Жирона Брентфорд трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фулхэм Эвертон Реймс трансферы Лиги 1
Источник Evening Standard
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии
Футбол | 28 января 2024, 12:22 2
Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии
Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии

Домой – с победой и призом лучшего нападающего

Оружие, наркотики, порнография. Милевский признался, почему его обыскивали
Футбол | 29 января 2024, 08:49 3
Оружие, наркотики, порнография. Милевский признался, почему его обыскивали
Оружие, наркотики, порнография. Милевский признался, почему его обыскивали

Артем провел очередной стрим на Twitch, на котором прокомментировал ситуацию

Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
Теннис | 29.01.2024, 07:30
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Футбол | 28.01.2024, 17:34
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
«Ой, извините, это не человек». Шевченко высказался о путине
Футбол | 29.01.2024, 10:13
«Ой, извините, это не человек». Шевченко высказался о путине
«Ой, извините, это не человек». Шевченко высказался о путине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
28.01.2024, 17:42 10
Футбол
Кристина ДМИТРЕНКО: «Тренеры гнали до конца, говорили – будет медаль»
Кристина ДМИТРЕНКО: «Тренеры гнали до конца, говорили – будет медаль»
27.01.2024, 13:11 2
Биатлон
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
27.01.2024, 18:45 1
Футбол
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
27.01.2024, 16:33 8
Футбол
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
28.01.2024, 08:50 3
Футбол
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
27.01.2024, 21:40 23
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на новость об уходе Клоппа из Ливерпуля
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на новость об уходе Клоппа из Ливерпуля
27.01.2024, 10:12 1
Футбол
Нардеп Украины: «Не очень мудро привлекать в армию действующих спортсменов»
Нардеп Украины: «Не очень мудро привлекать в армию действующих спортсменов»
27.01.2024, 16:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем