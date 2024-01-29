Источник: Жирона заинтересована в трансфере полузащитника Брентфорда
Фрэнк Оньека может продолжить карьеру в Ла Лиге
Каталонская «Жирона» заинтересована в трансфере нигерийского полузащитника английского «Брентфорда» Фрэнка Оньеки, сообщает британское издание Evening Standard.
По информации источника, кроме «красно-белых», на 26-летнего футболиста также претендуют 2 клуба Английской Премьер-лиги: «Эвертон» и «Фулхэм», а еще команда Лиги 1 – «Реймс».
Сейчас Фрэнк представляет сборную Нигерии в матчах Кубка африканских наций.
В этом сезоне Оньека провел 18 матчей (873 игровые минуты) за «Брентфорд», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражка.
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