Источник: Жирона заинтересована в трансфере полузащитника Брентфорда

Каталонская «Жирона» заинтересована в трансфере нигерийского полузащитника английского «Брентфорда» Фрэнка Оньеки, сообщает британское издание Evening Standard.

По информации источника, кроме «красно-белых», на 26-летнего футболиста также претендуют 2 клуба Английской Премьер-лиги: «Эвертон» и «Фулхэм», а еще команда Лиги 1 – «Реймс».

Сейчас Фрэнк представляет сборную Нигерии в матчах Кубка африканских наций.

В этом сезоне Оньека провел 18 матчей (873 игровые минуты) за «Брентфорд», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражка.