ВИДЕО. Лучший бомбардир в истории сборной Панамы умер в 41 год

В воскресенье, 28 января, скончался лучший бомбардир в истории сборной Панамы Луис Техада, сообщает ESPN.

Техаде был 41 год. Он умер в результате сердечного приступа во время матча в любительской лиге у себя на родине.

Отметим, что Техада помог сборной Панамы впервые в своей истории квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира и принял участие в двух матчах Мундиаля в россии в 2018 году. Всего в его активе 43 гола в 107 матчах за национальную команду.

Почти всю карьеру Техада по прозвищу «Матадор» провел, выступая за клубы Панамы, Перу, Мексики и Колумбии, закончив играть на профессиональном уровне в 2022-м.