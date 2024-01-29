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29 января 2024, 10:14 |
333
0

ВИДЕО. Лучший бомбардир в истории сборной Панамы умер в 41 год

Луис Техада умер в результате сердечного приступа

29 января 2024, 10:14 |
333
0
ВИДЕО. Лучший бомбардир в истории сборной Панамы умер в 41 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Техада

В воскресенье, 28 января, скончался лучший бомбардир в истории сборной Панамы Луис Техада, сообщает ESPN.

Техаде был 41 год. Он умер в результате сердечного приступа во время матча в любительской лиге у себя на родине.

Отметим, что Техада помог сборной Панамы впервые в своей истории квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира и принял участие в двух матчах Мундиаля в россии в 2018 году. Всего в его активе 43 гола в 107 матчах за национальную команду.

Почти всю карьеру Техада по прозвищу «Матадор» провел, выступая за клубы Панамы, Перу, Мексики и Колумбии, закончив играть на профессиональном уровне в 2022-м.

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Источник ESPN
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