ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 января

В понедельник, 29 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:45 Эштрела – Бенфика

11.00 – 5.90 – 1.27

21:30 Блэкберн – Рексхэм

1.73 – 4.25 – 4.18

21:45 Салернитана – Рома

5.65 – 3.96 – 1.71

22:00 Хетафе – Гранада

1.91 – 3.60 – 4.68