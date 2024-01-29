Другие новости29 января 2024, 07:27 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 января
Важные события во всех видах спорта
29 января 2024, 07:27 |
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В понедельник, 29 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:45 Эштрела – Бенфика
21:30 Блэкберн – Рексхэм
21:45 Салернитана – Рома
22:00 Хетафе – Гранада
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