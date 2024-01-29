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29 января 2024, 07:27 |
86
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 января

Важные события во всех видах спорта

29 января 2024, 07:27 |
86
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В понедельник, 29 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:45 Эштрела – Бенфика

Favbet 11.00 – 5.90 – 1.27

21:30 Блэкберн – Рексхэм

Favbet 1.73 – 4.25 – 4.18

21:45 Салернитана – Рома

Favbet 5.65 – 3.96 – 1.71

22:00 Хетафе – Гранада

Favbet 1.91 – 3.60 – 4.68

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Источник Sport.ua
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