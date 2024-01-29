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Кубок Азии
Ирак
29.01.2024 13:30 - : -
Иордания
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Кубок Азии
29 января 2024, 05:40 | Обновлено 29 января 2024, 05:58
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Ирак – Иордания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 января в 13:30 матч 1/8 финала Кубка Азии

29 января 2024, 05:40 | Обновлено 29 января 2024, 05:58
9
0
Ирак – Иордания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января в Катаре стартует стадия плей-офф Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

29 января проходит матч 1/8 финала Кубка Азии:

  • 13:30. Ирак – Иордания

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

Пары 1/8 финала

  • 28.01. 18:00. Таджикистан – ОАЭ – 1:1 (пен. 5:3)
  • 29.01. 13:30. Ирак – Иордания
  • 28.01. 13:30. Австралия – Индонезия – 4:0
  • 30.01. 18:00. Саудовская Аравия – Южная Корея
  • 31.01. 18:00. Иран – Сирия
  • 31.01. 13:30. Бахрейн – Япония
  • 29.01. 18:00. Катар – Палестина
  • 30.01. 13:30. Узбекистан – Таиланд

Ирак – Иордания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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