Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд и АЗ потеряли очки
«Фейеноорд» дома не сумел обыграть «Твенте», АЗ разошелся миром с «Херенвеном»
28 января в чемпионате Нидерландов состоялись четыре матчи.
«Фейеноорд» дома активно давил «Твенте». Роттердамский клуб нанес 23 удара против 6 у соперника, однак забить так и не сумел. Самый лучший момент был у Хименеса, но на 47-й минуте он не забил пенальти.
«Херенвен» сумел забрать очки у АЗ. Претенденты на еврокубковую зону «Гоу Эхэд Иглз» и НЕК не выявили победителя. «Волендам» минимально уступил «Фортуне» и остался в зоне вылета.
Чемпионат Нидерландов. 19-й тур.
Фейеноорд – Твенте – 0:0
Незабитый пенальти: Хименес (47)
Херенвен – АЗ – 2:2
Голы: Класи (24 авт), Броуверс (51) – Павлидис (19), Бохневич (88 авт)
Волендам – Фортуна – 0:1
Голы: Кордоба (49)
Гоу Эхед Иглз – НЕК – 2:2
Голы: Кейперс (74), Эдвердс (87) – Маттссон (45+6), Шери (83)
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