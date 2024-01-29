Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд и АЗ потеряли очки

28 января в чемпионате Нидерландов состоялись четыре матчи.

«Фейеноорд» дома активно давил «Твенте». Роттердамский клуб нанес 23 удара против 6 у соперника, однак забить так и не сумел. Самый лучший момент был у Хименеса, но на 47-й минуте он не забил пенальти.

«Херенвен» сумел забрать очки у АЗ. Претенденты на еврокубковую зону «Гоу Эхэд Иглз» и НЕК не выявили победителя. «Волендам» минимально уступил «Фортуне» и остался в зоне вылета.

Чемпионат Нидерландов. 19-й тур.

Фейеноорд – Твенте – 0:0

Незабитый пенальти: Хименес (47)

Херенвен – АЗ – 2:2

Голы: Класи (24 авт), Броуверс (51) – Павлидис (19), Бохневич (88 авт)

Волендам – Фортуна – 0:1

Голы: Кордоба (49)

Гоу Эхед Иглз – НЕК – 2:2

Голы: Кейперс (74), Эдвердс (87) – Маттссон (45+6), Шери (83)