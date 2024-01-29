Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд и АЗ потеряли очки
Чемпионат Нидерландов
Гоу Эхед Иглс
28.01.2024 15:30 – FT 2 : 2
НЕК Неймеген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
29 января 2024, 05:02 | Обновлено 29 января 2024, 05:03
30
0

Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд и АЗ потеряли очки

«Фейеноорд» дома не сумел обыграть «Твенте», АЗ разошелся миром с «Херенвеном»

29 января 2024, 05:02 | Обновлено 29 января 2024, 05:03
30
0
Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд и АЗ потеряли очки
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января в чемпионате Нидерландов состоялись четыре матчи.

«Фейеноорд» дома активно давил «Твенте». Роттердамский клуб нанес 23 удара против 6 у соперника, однак забить так и не сумел. Самый лучший момент был у Хименеса, но на 47-й минуте он не забил пенальти.

«Херенвен» сумел забрать очки у АЗ. Претенденты на еврокубковую зону «Гоу Эхэд Иглз» и НЕК не выявили победителя. «Волендам» минимально уступил «Фортуне» и остался в зоне вылета.

Чемпионат Нидерландов. 19-й тур.

Фейеноорд – Твенте – 0:0

Незабитый пенальти: Хименес (47)

Херенвен – АЗ – 2:2

Голы: Класи (24 авт), Броуверс (51) – Павлидис (19), Бохневич (88 авт)

Волендам – Фортуна – 0:1

Голы: Кордоба (49)

Гоу Эхед Иглз – НЕК – 2:2

Голы: Кейперс (74), Эдвердс (87) – Маттссон (45+6), Шери (83)

По теме:
Чемпионат Нидерландов. ПСВ вернулся на победную тропу, виктория Аякса
Война не помеха. Нидерландский клуб оформляет рекордный трансфер в россию
ВИДЕО. Фейеноорд выбил ПСВ из Кубка Нидерландов
Фейеноорд Твенте АЗ Алкмаар Херенвен Волендам Фортуна Ситтард НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс чемпионат Нидерландов по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ШЕВЧЕНКО – о голе Филимонову: «Выбрал для себя, что должен ударить»
Футбол | 28 января 2024, 21:20 3
Андрей ШЕВЧЕНКО – о голе Филимонову: «Выбрал для себя, что должен ударить»
Андрей ШЕВЧЕНКО – о голе Филимонову: «Выбрал для себя, что должен ударить»

Момент, который навсегда в памяти

Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Футбол | 28 января 2024, 17:42 9
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой

Оба украинца играли с первых минут

Бельгия. Битва лидеров, неудача Антверпена, Соболь дебютировал за Генк
Футбол | 29.01.2024, 00:51
Бельгия. Битва лидеров, неудача Антверпена, Соболь дебютировал за Генк
Бельгия. Битва лидеров, неудача Антверпена, Соболь дебютировал за Генк
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Футбол | 28.01.2024, 08:50
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Теннис | 28.01.2024, 14:31
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
27.01.2024, 06:30 2
Футбол
Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб
Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб
27.01.2024, 14:12 3
Футбол
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
28.01.2024, 17:34 2
Футбол
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
27.01.2024, 20:51 7
Футбол
Стала известна победительница Australian Open 2024
Стала известна победительница Australian Open 2024
27.01.2024, 12:05 51
Теннис
Кристина ДМИТРЕНКО: «Тренеры гнали до конца, говорили – будет медаль»
Кристина ДМИТРЕНКО: «Тренеры гнали до конца, говорили – будет медаль»
27.01.2024, 13:11 2
Биатлон
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
27.01.2024, 18:45 1
Футбол
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
27.01.2024, 16:33 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем