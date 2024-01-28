НЕЩЕРЕТ: «Легия – сильный соперник. Должны провести игру на высоком уровне»

Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет рассказал об очередном тренировочном дне на сборах в Турции, а также поделился ожиданиями от предстоящего спарринга с «Легией».

– Сегодня, можно сказать, был ударный день, так что пришлось с ребятами немного поработать.

– Вы между собой, голкиперами, делитесь результатами, кто сколько пропустил?

– У нас есть игры по желанию – то ли на воду сладкую, то ли чаю принести в ресторане. Поэтому бывает присутствует здоровый азарт.

– Как прошли первые дни сборов, как чувствуешь себя? Нагрузки были хорошие, по две тренировки в день…

– Немного есть усталость, это собрание. Сзади неделя хорошей работы. После таких тренировок нужно качественно возобновляться и готовиться к контрольным играм.

– Вратари беговую работу выполняют не в таком же объеме, как полевые игроки – например, тот же тест Йо-Йо вы не бежали. У вас более специфическая работа вместе с Михаилом Михайловым?

– У вратарей и полевых игроков должна быть разная работа. Иногда они говорят нам, что мы не бегаем, ничего не делаем, только прыгаем, но у нас очень специфическая работа и очень тяжелая, хотя со стороны может показаться довольно легкой.

– А на чем акцент делался в первые дни?

– Втягивались в рабочий режим мы вместе с полевыми игроками в Киеве. Сейчас тоже есть нагрузка, но она уже немного меньше – и идет на спад.

– Первый матч позади. Какие эмоции он оставил?

– По результату, безусловно, отрицательные. Но сегодня мы разобрали его, Александр Владимирович указал, какие ошибки допустили, также акцентировал внимание на хороших моментах. В общем, мы не должны смотреть на результаты на тренировочных сборах, поскольку они проходят под нагрузками, так что сделаем выводы и дальше будем продолжать готовиться к сезону.

– Завтра очень интересный соперник – «Легия». Какие ожидания от этого поединка?

– К каждому матчу на сборах мы готовимся одинаково, должны выполнять все задачи, которые ставит перед нами тренерский штаб. Будущий соперник у нас достаточно сильный, поэтому должны провести игру на высоком уровне.

– Александр Шовковский – легенда «Динамо» и всего украинского футбола. Поскольку он сам был голкипером, может, делает вам какие-то подсказки или дает рекомендации?

– Бывает, но это происходит эпизодически – не так, чтобы каждый день рассказывает, как играть. У нас есть тренер вратарей Михаил Михайлов, и он знает, что делать.