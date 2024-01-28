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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 19:30 | Обновлено 28 января 2024, 19:40
1268
2

Черноморец отменил спарринг с командой, которая сыграла с клубом из рф

Македонский клуб Струга провел товарищеский матч против российской команды

28 января 2024, 19:30 | Обновлено 28 января 2024, 19:40
1268
2
Черноморец отменил спарринг с командой, которая сыграла с клубом из рф

Одесский «Черноморец» обнародовал официальное заявление, в котором сообщил об отмене спарринга с македонским клубом «Струга», который должен был состояться 29 января.

Причиной стало то, что македонский клуб во время текущих сборов сыграл товарищеский матч против российской команды.

Официальное заявление Черноморца

Футбольный клуб Черноморец начал подготовку к зимним сборам в Турции в начале декабря. За это время менеджмент клуба должен был согласовать все детали с принимающей стороной: гостиница, тренировочные поля, поля для игр и т.д. Отдельно в подготовительный процесс, согласно плану тренерского штаба, входят контрольные матчи с командами, также проводящими сборы в географической близости от местоположения Черноморца.

Одесский клуб запланировал 9 спаррингов во время сборов в один месяц. Отметим, что тренерскому штабу желательно иметь сформированное расписание матчей накануне отправки на сборы. Поиск команд и организация матчей – дело не нескольких часов. И даже дней. С большинством спарринг-партнеров соглашения о проведении матчей заключались, когда у них не было согласованных дат поединков с другими клубами. То обстоятельство, что некоторые наши соперники согласились проводить матчи с командами, представляющими страну-агрессора, пусть будет на их совести.

Может клуб отказаться от товарищеского матча с соперником, который запланировал себе во время сбора матчи с условными химками, крыльями советов или оренбургом? Может, потому что некоторые вещи важнее тренировочного процесса. И даже важнее самого футбола.

Следовательно, ФК Черноморец сообщает об отмене игры с лидером чемпионата Северной Македонии ФК Струга, которая должна была состояться 29 января. Струга уже засветилась во время этих сборов матчем против российской команды.

4 февраля Черноморец должен играть спарринг против узбекской команды Андижан. 1 февраля Андижан планирует играть товарищеский матч с клубом из Московии. Если эта информация подтвердится, то матч Черноморец – Андижан будет отменен. Следите за новостями.

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Черноморец Одесса Струга отмена матчей дисквалификация россии бойкот контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник ФК Черноморец
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Весняна Сова
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+4
December 32
И с Аль Фатехом (ОАЭ) не вздумайте играть. 
  Они сегодня опылились с zенитом.
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