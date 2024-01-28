Александер ЧЕФЕРИН: «Финансовый fair play работает хорошо»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, насколько успешным он считает введение финансового fair play.

– Финансовый fair play [FFP], на мой взгляд, работает хорошо. Мы ограничили клубы в расходах на зарплаты, трансферы и агентов на 70% от их доходов. Но вы должны знать одну вещь: у нашей главной газеты [в Словении] 1% от ваших читателей. Как вы реализуете финансовый fair play на медиарынке? Рынки есть рынки, и невозможно сделать так, чтобы словенский клуб был на том же или похожем финансовом уровне, что и английские клубы. Трудно сократить разрыв между большими и маленькими, но мы можем остановить его рост или хотя бы попытаться его контролировать. Мы пытаемся это сделать с помощью FFP и, конечно, благодаря тому, что 36 клубов теперь квалифицируются на групповые этапы в трех наших мужских соревнованиях. Преимущество футбола в том, что Давид может победить Голиафа.

– Вы уже много лет говорите о введении общеевропейского лимита зарплат. Кажется, нужно найти такое решение, чтобы все были одинаково недовольны. Есть ли надежда на продолжение?

– Это сложный вопрос. С одной стороны, это юридическая сторона, где Евросоюз довольно сложно решает этот вопрос. Вторая заключается в том, что сейчас, когда деньги идут из Европы, если вы существенно ограничиваете европейские клубы, то это вопрос конкурентоспособности в будущем. Так что с лимитом зарплат мы не близки. Маленькие клубы не заботятся об этом, некоторые большие клубы хотят этого, некоторые нет, а средние хотят. Это довольно несогласованная ситуация.

– Вы предполагаете, что введение лимита в Европе приводит к тому, что игроки убегут в Саудовскую Аравию...

– Именно это я и говорю. После того как [Саудовская профессиональная лига потратилась], здесь еще сложнее что-то ограничить, потому что, что бы ни говорили игроки, они в принципе идут на более высокую зарплату.