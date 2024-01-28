Англия28 января 2024, 15:07 | Обновлено 28 января 2024, 15:35
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Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 22:15 матч чемпионата Англии
28 января 2024, 15:07 | Обновлено 28 января 2024, 15:35
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В среду, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Ливерпуль – ЧелсиСмотреть трансляцию
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