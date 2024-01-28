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Англия
28 января 2024, 15:07 | Обновлено 28 января 2024, 15:35
191
0

Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 22:15 матч чемпионата Англии

28 января 2024, 15:07 | Обновлено 28 января 2024, 15:35
191
0
Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Ливерпуль – Челси
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Ливерпуль - Челси Челси Ливерпуль смотреть онлайн Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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