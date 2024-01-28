Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ