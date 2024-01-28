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  4. Что Довбик и Цыганков? Жирона огласила состав на матч с Сельтой
Испания
28 января 2024, 13:52 | Обновлено 28 января 2024, 14:30
3549
7

Что Довбик и Цыганков? Жирона огласила состав на матч с Сельтой

Команды начнут поединок в 15:00 по Киеву

28 января 2024, 13:52 | Обновлено 28 января 2024, 14:30
3549
7
Что Довбик и Цыганков? Жирона огласила состав на матч с Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В 15:00 по киевскому времени в Виго начнется матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором отношения между собой выяснят местная «Сельта» и «Жирона».

В составе гостей встречу с первых минут начнут украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Напомним, «Жирона» в таблице Ла Лиги занимает 2-е место, имея 52 очка. Лидирует «Реал» Мадрид, у которого 54 пункта. Оба клуба на данный момент провели по 21 поединку.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Источник ФК Жирона
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Remark
"Що Довбик і Циганков?" - це найвищий рівень для назви статті. Можемо розходитись, краще вже не придумати.
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+3
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Лига Конференций Без Динамо
Довбик и Цыганков в норме, вот бы Мудрик играл как они... Хотя его уровень это двор к сожалению которым является проходной Шахтер 
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+2
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Remark
А Запасний коли вже буде в старті своєї команди? А то він якийсь безрезультатний гравець в безрезультативній команді, як сказав би 11IQ.
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+1
Flying Cat
Гравці основи у заявці в стартовий склад на матч ліги, а не кубок, де треба вичавлювати максимум. Вау! О це так новина, так неочікувано. 
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0
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