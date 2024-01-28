Что Довбик и Цыганков? Жирона огласила состав на матч с Сельтой
Команды начнут поединок в 15:00 по Киеву
В 15:00 по киевскому времени в Виго начнется матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором отношения между собой выяснят местная «Сельта» и «Жирона».
В составе гостей встречу с первых минут начнут украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.
Напомним, «Жирона» в таблице Ла Лиги занимает 2-е место, имея 52 очка. Лидирует «Реал» Мадрид, у которого 54 пункта. Оба клуба на данный момент провели по 21 поединку.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#CeltaGirona pic.twitter.com/CEyCoVBoQ3— Girona FC (@GironaFC) January 28, 2024
📋✅ O noso 𝗫𝗜 🆚 @GironaFC!#CeltaGirona ⋄ #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/8h2EwEBCh0— RC Celta (@RCCelta) January 28, 2024
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