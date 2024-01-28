Что Довбик и Цыганков? Жирона огласила состав на матч с Сельтой

В 15:00 по киевскому времени в Виго начнется матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором отношения между собой выяснят местная «Сельта» и «Жирона».

В составе гостей встречу с первых минут начнут украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Напомним, «Жирона» в таблице Ла Лиги занимает 2-е место, имея 52 очка. Лидирует «Реал» Мадрид, у которого 54 пункта. Оба клуба на данный момент провели по 21 поединку.