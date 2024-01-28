Англия28 января 2024, 08:19 | Обновлено 28 января 2024, 08:23
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Без украинцев. Названа топ-20 АПЛ текущего сезона
Пока вне конкуренции Мохамед Салах
28 января 2024, 08:19 | Обновлено 28 января 2024, 08:23
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Популярное английское футбольное издание FourFourTwo обнародовало рейтинг 20 лучших футболистов нынешнего сезона в Английской Премьер-лиги.
На данный момент, как утверждает FourFourTwo, лучшим в Англии является нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
На второй позиции находится Родри из «Манчестер Сити». Третье, четвертое и пятое места достались игрокам «Ливерпуля» – Вирджилу ван Дейку, Тренту Александр-Арнольду и Алиссону Бекеру, соответственно.
Далее топ-20 имеет следующий вид:
- 6. Уильям Салиба («Арсенал»)
- 7. Деклан Райс («Арсенал»)
- 8. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
- 9. Джон Макгинн («Астон Вилла»)
- 10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- 11. Букайо Сака (Арсенал)
- 12. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)
- 13. Коул Палмер («Челси»)
- 14. Рубен Диас («Манчестер Сити»)
- 15. Энтони Гордон («Ньюкасл»)
- 16. Олли Уоткинс («Астон Вилла»)
- 17. Доминик Соланке («Борнмут»)
- 18. Дуглас Луис («Астон Вилла»)
- 19. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
- 20. Джаррод Боуэн («Вест Хэм»)
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