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Англия
28 января 2024, 08:19 | Обновлено 28 января 2024, 08:23
119
0

Без украинцев. Названа топ-20 АПЛ текущего сезона

Пока вне конкуренции Мохамед Салах

28 января 2024, 08:19 | Обновлено 28 января 2024, 08:23
119
0
Без украинцев. Названа топ-20 АПЛ текущего сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Популярное английское футбольное издание FourFourTwo обнародовало рейтинг 20 лучших футболистов нынешнего сезона в Английской Премьер-лиги.

На данный момент, как утверждает FourFourTwo, лучшим в Англии является нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

На второй позиции находится Родри из «Манчестер Сити». Третье, четвертое и пятое места достались игрокам «Ливерпуля» – Вирджилу ван Дейку, Тренту Александр-Арнольду и Алиссону Бекеру, соответственно.

Далее топ-20 имеет следующий вид:

  • 6. Уильям Салиба («Арсенал»)
  • 7. Деклан Райс («Арсенал»)
  • 8. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
  • 9. Джон Макгинн («Астон Вилла»)
  • 10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
  • 11. Букайо Сака (Арсенал)
  • 12. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)
  • 13. Коул Палмер («Челси»)
  • 14. Рубен Диас («Манчестер Сити»)
  • 15. Энтони Гордон («Ньюкасл»)
  • 16. Олли Уоткинс («Астон Вилла»)
  • 17. Доминик Соланке («Борнмут»)
  • 18. Дуглас Луис («Астон Вилла»)
  • 19. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
  • 20. Джаррод Боуэн («Вест Хэм»)
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Мохамед Салах Родри Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд Алиссон Ливерпуль Манчестер Сити
Источник FourFourTwo
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