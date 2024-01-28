Без украинцев. Названа топ-20 АПЛ текущего сезона

Популярное английское футбольное издание FourFourTwo обнародовало рейтинг 20 лучших футболистов нынешнего сезона в Английской Премьер-лиги.

На данный момент, как утверждает FourFourTwo, лучшим в Англии является нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

На второй позиции находится Родри из «Манчестер Сити». Третье, четвертое и пятое места достались игрокам «Ливерпуля» – Вирджилу ван Дейку, Тренту Александр-Арнольду и Алиссону Бекеру, соответственно.

Далее топ-20 имеет следующий вид: