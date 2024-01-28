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28 января 2024, 05:57 |
91
0

Чемпионат Нидерландов. ПСВ вернулся на победную тропу, виктория Аякса

Состоялись четыре матча чемпионата Нидерландов

28 января 2024, 05:57 |
91
0
Чемпионат Нидерландов. ПСВ вернулся на победную тропу, виктория Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились четыре матча нидерландской Эредивизии. Среди прочих стоит отметить девятнадцатую победу ПСВ в двадцати матчах – до этого было восемнадцать побед подряд, и только в прошлом туре команда впервые сыграла вничью. Также понемноу выбирается из низов «Аякс», одержавший третью викторию подряд.

Чемпионат Нидерландов 20 тур

Валвейк – Спарта – 1:1

Голы: Версхурхен, 53, аг – Китолано, 82, пен

ПСВ – Алмере Сити – 2:0

Голы: Люк де Йонг, 45, 63, пен

Хероклес – Аякс – 2:4

Голы: Хорнкамп, 12, Энгельс, 60 – Броббей, 16, 57, Бергейс, 55, Хлинссон, 85

Эксельсиор – Утрехт – 1:1

Голы: Хореман, 65 – Торнтсра, 63

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Источник Sport.ua
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