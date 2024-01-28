Чемпионат Нидерландов. ПСВ вернулся на победную тропу, виктория Аякса
Состоялись четыре матча чемпионата Нидерландов
Закончились четыре матча нидерландской Эредивизии. Среди прочих стоит отметить девятнадцатую победу ПСВ в двадцати матчах – до этого было восемнадцать побед подряд, и только в прошлом туре команда впервые сыграла вничью. Также понемноу выбирается из низов «Аякс», одержавший третью викторию подряд.
Чемпионат Нидерландов 20 тур
Валвейк – Спарта – 1:1
Голы: Версхурхен, 53, аг – Китолано, 82, пен
ПСВ – Алмере Сити – 2:0
Голы: Люк де Йонг, 45, 63, пен
Хероклес – Аякс – 2:4
Голы: Хорнкамп, 12, Энгельс, 60 – Броббей, 16, 57, Бергейс, 55, Хлинссон, 85
Эксельсиор – Утрехт – 1:1
Голы: Хореман, 65 – Торнтсра, 63
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