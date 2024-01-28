Другие новости28 января 2024, 00:33 |
31
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 января
Важные события во всех видах спорта
28 января 2024, 00:33 |
31
0
В воскресенье, 28 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Сельта – Жирона
16:30 Ливерпуль – Норвич
18:30 Ньюпорт – Манчестер Юнайтед
22:00 Атлетико – Валенсия
ТЕННИС
06:00 Людмила Киченок / Алена Осиапенко – Се Шувэй / Элизе Мертенс
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 января 2024, 20:51 6
27 января «сливочные» обыграли соперников в 22-м туре со счетом 2:1
Футбол | 27 января 2024, 21:40 14
«Сине-гранатовые» уступили «желтой субмарине» со счетом 3:5
Футбол | 27.01.2024, 06:30
Футбол | 27.01.2024, 23:08
Футбол | 27.01.2024, 19:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.01.2024, 18:45 1
26.01.2024, 07:30 2
26.01.2024, 05:43
26.01.2024, 17:54 206
26.01.2024, 08:50 13
27.01.2024, 12:10
27.01.2024, 00:17 4
26.01.2024, 09:15 31