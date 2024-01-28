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28 января 2024, 00:33 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 января

Важные события во всех видах спорта

28 января 2024, 00:33 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В воскресенье, 28 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Сельта – Жирона

Favbet 3.08 – 3.51 – 2.46

16:30 Ливерпуль – Норвич

Favbet 1.15 – 8.60 – 16.00

18:30 Ньюпорт – Манчестер Юнайтед

Favbet 25.00 – 11.00 – 1.09

22:00 Атлетико – Валенсия

Favbet 1.54 – 4.54 – 6.86

ТЕННИС

06:00 Людмила Киченок / Алена Осиапенко – Се Шувэй / Элизе Мертенс

Favbet 2.85 – 1.41

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Источник Sport.ua
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