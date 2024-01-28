ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 января

В воскресенье, 28 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Сельта – Жирона

3.08 – 3.51 – 2.46

16:30 Ливерпуль – Норвич

1.15 – 8.60 – 16.00

18:30 Ньюпорт – Манчестер Юнайтед

25.00 – 11.00 – 1.09

22:00 Атлетико – Валенсия

1.54 – 4.54 – 6.86

ТЕННИС

06:00 Людмила Киченок / Алена Осиапенко – Се Шувэй / Элизе Мертенс

2.85 – 1.41