Сандерленд победил Сток Сити. Русин вышел на поле в конце матча

Сегодня, 27 января, состоялся матч 29-го тура Чемпионшипа, в котором сыграли «Сандерленд» и «Сток Сити».

«Черные коты» одержали уверенную победу со счетом 3:1 и этим прервали серию из трех поражений.

Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин вышел на поле лишь на 79-й минуте и получил от статистического портала WhoScored оценку 6.2 балла.

«Сандерленд» находится на 7 месте Чемпионшипа имея в активе 43 очка.

Чемпионшип. 29-й тур, 27 января.

Сандерленд – Сток Сити – 3:1

Голы: Берстоу, 43, Ба, 49, Эква, 70 – Сеелт, 74 (автогол).

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