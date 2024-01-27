Сандерленд победил Сток Сити. Русин вышел на поле в конце матча
«Черные коты» продолжают борьбу за высокие места Чемпионшипа
Сегодня, 27 января, состоялся матч 29-го тура Чемпионшипа, в котором сыграли «Сандерленд» и «Сток Сити».
«Черные коты» одержали уверенную победу со счетом 3:1 и этим прервали серию из трех поражений.
Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин вышел на поле лишь на 79-й минуте и получил от статистического портала WhoScored оценку 6.2 балла.
«Сандерленд» находится на 7 месте Чемпионшипа имея в активе 43 очка.
Чемпионшип. 29-й тур, 27 января.
Сандерленд – Сток Сити – 3:1
Голы: Берстоу, 43, Ба, 49, Эква, 70 – Сеелт, 74 (автогол).
Турнирная таблица
Back to winning ways! 😍#SAFC | #SUNSTK pic.twitter.com/AgPytAm31b— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 27, 2024
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