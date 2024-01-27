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Чемпионшип
27 января 2024, 23:59 |
131
0

Сандерленд победил Сток Сити. Русин вышел на поле в конце матча

«Черные коты» продолжают борьбу за высокие места Чемпионшипа

27 января 2024, 23:59 |
131
0
Сандерленд победил Сток Сити. Русин вышел на поле в конце матча
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Сандерленд

Сегодня, 27 января, состоялся матч 29-го тура Чемпионшипа, в котором сыграли «Сандерленд» и «Сток Сити».

«Черные коты» одержали уверенную победу со счетом 3:1 и этим прервали серию из трех поражений.

Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин вышел на поле лишь на 79-й минуте и получил от статистического портала WhoScored оценку 6.2 балла.

«Сандерленд» находится на 7 месте Чемпионшипа имея в активе 43 очка.

Чемпионшип. 29-й тур, 27 января.

Сандерленд – Сток Сити – 3:1

Голы: Берстоу, 43, Ба, 49, Эква, 70 – Сеелт, 74 (автогол).

Турнирная таблица

Back to winning ways! 😍#SAFC | #SUNSTK pic.twitter.com/AgPytAm31b

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 27, 2024

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Сандерленд Назарий Русин Чемпионшип Сток Сити чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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