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  4. ВИДЕО. Миколенко забил в свои ворота во время матча кубка против Лутона
Англия
27 января 2024, 18:01 |
2454
8

ВИДЕО. Миколенко забил в свои ворота во время матча кубка против Лутона

Украинскому защитнику «Эвертона» просто не повезло

27 января 2024, 18:01 |
2454
8
ВИДЕО. Миколенко забил в свои ворота во время матча кубка против Лутона
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 27 января 2024 года, проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Лутоном». Счет после первого тайма – 1:0 в пользу гостей.

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На 39-й минуте поединка произошел неприятный эпизод для украинского защитника «ирисок» Виталия Миколенко. После подачи углового он боролся с игроком «Лутона» за верховой мяч, но в итоге срезал его в сетку собственных ворот.

ВИДЕО. Миколенко забил в собственные ворота во время матча кубка против Лутона

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Эвертон Кубок Англии по футболу Лутон Таун Виталий Миколенко видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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ВАЛ
У захисників трапляється таке,так що нічого страшного.Віталіку Миколенку удачі в подальших матчах АПЛ.
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+2
Людмила Павловська
Головне забив.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Віталь природжений бомбардир.
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-1
AK.228
Буває
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-1
apepa
Миколенко еще ребенок. После игры закроецца у себя в машине и будет рыдать до следущего дня!
Ответить
-11
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