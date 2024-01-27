ВИДЕО. Миколенко забил в свои ворота во время матча кубка против Лутона

Сегодня, 27 января 2024 года, проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Лутоном». Счет после первого тайма – 1:0 в пользу гостей.

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На 39-й минуте поединка произошел неприятный эпизод для украинского защитника «ирисок» Виталия Миколенко. После подачи углового он боролся с игроком «Лутона» за верховой мяч, но в итоге срезал его в сетку собственных ворот.

ВИДЕО. Миколенко забил в собственные ворота во время матча кубка против Лутона