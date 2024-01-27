Англия27 января 2024, 18:01 |
2454
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ВИДЕО. Миколенко забил в свои ворота во время матча кубка против Лутона
Украинскому защитнику «Эвертона» просто не повезло
27 января 2024, 18:01 |
2454
8
Сегодня, 27 января 2024 года, проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Лутоном». Счет после первого тайма – 1:0 в пользу гостей.
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На 39-й минуте поединка произошел неприятный эпизод для украинского защитника «ирисок» Виталия Миколенко. После подачи углового он боролся с игроком «Лутона» за верховой мяч, но в итоге срезал его в сетку собственных ворот.
ВИДЕО. Миколенко забил в собственные ворота во время матча кубка против Лутона
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Комментарии 8
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У захисників трапляється таке,так що нічого страшного.Віталіку Миколенку удачі в подальших матчах АПЛ.
Головне забив.
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Віталь природжений бомбардир.
Буває
Миколенко еще ребенок. После игры закроецца у себя в машине и будет рыдать до следущего дня!
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