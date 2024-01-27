Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Безус в очередной раз забил за Омонию
Другие новости
27 января 2024, 18:00 | Обновлено 27 января 2024, 18:15
979
1

ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Безус в очередной раз забил за Омонию

Роман забил четвёртый гол в этом сезоне

27 января 2024, 18:00 | Обновлено 27 января 2024, 18:15
979
1
ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Безус в очередной раз забил за Омонию
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

27 января проходит матч 21-го тура чемпионата Кипра между командами «Омония» и «Пафос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек «Омонии» Роман Безус начал матч в старте. На 28-й минуте украинец отметился точным ударом головой, не оставив шансов вратарю соперника.

После первого тайма счет в матче ничейный – 1:1.

Безус забил свой четвертый гол в этом сезоне чемпионата Кипра, у Романа также четыре результативных передачи.

ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Безус в очередной раз забил за Омонию

По теме:
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
ВИДЕО. Украинский полузащитник забил первый гол за молодежку МЮ
ВИДЕО. Миколенко забил в свои ворота во время матча кубка против Лутона
Омония Роман Безус чемпионат Кипра по футболу видео голов и обзор Пафос
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Принцесса Китая и «нейтралка». Как проходило награждение Aus Open
Теннис | 27 января 2024, 12:59 8
ФОТО. Принцесса Китая и «нейтралка». Как проходило награждение Aus Open
ФОТО. Принцесса Китая и «нейтралка». Как проходило награждение Aus Open

27 января Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвень в финальном поединке мейджора

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 27 января 2024, 12:15 0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
Бокс | 27.01.2024, 12:10
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 27.01.2024, 18:41
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
Футбол | 27.01.2024, 00:17
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Красафчик! Что тут скажешь..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игрок Динамо рассказал, перейдет ли в Жирону к Довбику и Цыганкову
Игрок Динамо рассказал, перейдет ли в Жирону к Довбику и Цыганкову
25.01.2024, 21:18
Футбол
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
25.01.2024, 23:50 2
Бокс
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
26.01.2024, 16:33 2
Теннис
Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч
Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч
26.01.2024, 15:23 6
Футбол
Стала известна победительница Australian Open 2024
Стала известна победительница Australian Open 2024
27.01.2024, 12:05 43
Теннис
Группа функционеров получила расчет в УАФ
Группа функционеров получила расчет в УАФ
26.01.2024, 23:18 49
Футбол
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
25.01.2024, 18:40 20
Теннис
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
27.01.2024, 06:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем