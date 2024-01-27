27 января проходит матч 21-го тура чемпионата Кипра между командами «Омония» и «Пафос».

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Украинский хавбек «Омонии» Роман Безус начал матч в старте. На 28-й минуте украинец отметился точным ударом головой, не оставив шансов вратарю соперника.

После первого тайма счет в матче ничейный – 1:1.

Безус забил свой четвертый гол в этом сезоне чемпионата Кипра, у Романа также четыре результативных передачи.

ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Безус в очередной раз забил за Омонию