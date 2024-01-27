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27 января 2024, 19:27 |
1210
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший полузащитник Динамо продолжит карьеру в Катаре

Юнес Беланда подписал контракт с «Аль-Шамалем»

27 января 2024, 19:27 |
1210
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший полузащитник Динамо продолжит карьеру в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Юнес Беланда

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Юнес Беланда официально стал игрок катарского «Аль-Шамаля».

Переход 33-летнего марокканца состоялся на правах свободного агента. Срок действия его контракта с новым клубом остается неизвестным.

С 2013 по 2017 год трудовой договор Юнеса Беланда принадлежал киевскому «Динамо». В составе украинского гранда он провел 87 матчей, отметившись 10 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.

Последним клубом Беланда стала «Адана» Демирспор, которая разорвала контракт с экс-игроком сборной Марокко в конце декабря 2023 года.

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Юнес Беланда трансферы чемпионат Катара по футболу свободный агент
Источник Twitter
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