ОФИЦИАЛЬНО. Бывший полузащитник Динамо продолжит карьеру в Катаре
Юнес Беланда подписал контракт с «Аль-Шамалем»
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Юнес Беланда официально стал игрок катарского «Аль-Шамаля».
Переход 33-летнего марокканца состоялся на правах свободного агента. Срок действия его контракта с новым клубом остается неизвестным.
С 2013 по 2017 год трудовой договор Юнеса Беланда принадлежал киевскому «Динамо». В составе украинского гранда он провел 87 матчей, отметившись 10 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.
Последним клубом Беланда стала «Адана» Демирспор, которая разорвала контракт с экс-игроком сборной Марокко в конце декабря 2023 года.
مرحبا بكـ @ynsbelhanda 🇲🇦 👋— نادي الشمال الرياضي (@alshamal_club) January 26, 2024
𝒲𝑒𝓁𝒸𝑜𝓂𝑒.. pic.twitter.com/uQyLsCI27d
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