«Есть что улучшать». Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии

Звездный португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии:

«Есть много факторов, которые влияют на улучшение лиги. Как я уже говорил ранее, саудовцам есть что улучшать. Но я думаю, что с влиятельными людьми, которые помогут немного изменить культуру футбола и убрать вредные привычки, мы достигнем момента, когда люди в Саудовской Аравии будут гордиться своим чемпионатом. Инвестиции здесь огромные. Так почему бы не поверить в этот проект? В Саудовской Аравии, даже в Дубае, все меняется, и мир изменился, поэтому они заслуживают возможности».

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду провел 18 матчей, отметившись 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.