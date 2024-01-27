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  4. «Есть что улучшать». Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
27 января 2024, 16:37 |
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«Есть что улучшать». Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» рассказал, что нужно лиге для прогресса

27 января 2024, 16:37 |
150
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«Есть что улучшать». Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии:

«Есть много факторов, которые влияют на улучшение лиги. Как я уже говорил ранее, саудовцам есть что улучшать. Но я думаю, что с влиятельными людьми, которые помогут немного изменить культуру футбола и убрать вредные привычки, мы достигнем момента, когда люди в Саудовской Аравии будут гордиться своим чемпионатом. Инвестиции здесь огромные. Так почему бы не поверить в этот проект? В Саудовской Аравии, даже в Дубае, все меняется, и мир изменился, поэтому они заслуживают возможности».

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду провел 18 матчей, отметившись 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport Bible
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