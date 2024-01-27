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Испания
27 января 2024, 17:28 |
850
2

Саудовская Аравия соблазнила Ракитича. Хавбек покидает Севилью

Известный хорват подпишет контракт с Аль-Шабабом

27 января 2024, 17:28 |
850
2
Саудовская Аравия соблазнила Ракитича. Хавбек покидает Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ракитич

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич договорился о контракте на два года с клубом «Аль-Шабаб». Испанский клуб согласился с трансфером, чтобы заработать на переходе игрока, чей договор завершается летом 2024 года.

35-летний Ракитич в нынешнем сезоне провел 27 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Сообщаются, что на фоне ухода Джордана Хендерсона и желании уехать Карима Бензема Саудовская Аравия активизировала усилия по подписанию известных игроков.

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Иван Ракитич Аль-Шабаб Севилья трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Urfin
Ракитичу можно... Главное что бы не вещал потом на весь мир что чемпионат СА круче чем Ла Лига...
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+1
Lulinnha
Ракитич:"Я евнух и мне можно спокойно ехать к арабам" 
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0
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