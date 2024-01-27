Испания27 января 2024, 17:28 |
850
2
Саудовская Аравия соблазнила Ракитича. Хавбек покидает Севилью
Известный хорват подпишет контракт с Аль-Шабабом
27 января 2024, 17:28 |
850
2
Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич договорился о контракте на два года с клубом «Аль-Шабаб». Испанский клуб согласился с трансфером, чтобы заработать на переходе игрока, чей договор завершается летом 2024 года.
35-летний Ракитич в нынешнем сезоне провел 27 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Сообщаются, что на фоне ухода Джордана Хендерсона и желании уехать Карима Бензема Саудовская Аравия активизировала усилия по подписанию известных игроков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 января 2024, 18:45 0
Украинский вратарь «Реала» вышел в стартовом составе на игру против «Лас-Пальмаса»
Футбол | 27 января 2024, 00:17 4
«Челси» сыграл в сухую ничью с «Астон Виллой»
Теннис | 27.01.2024, 12:59
Теннис | 27.01.2024, 12:05
Теннис | 27.01.2024, 09:49
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Ракитичу можно... Главное что бы не вещал потом на весь мир что чемпионат СА круче чем Ла Лига...
Ракитич:"Я евнух и мне можно спокойно ехать к арабам"
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.01.2024, 12:32 21
27.01.2024, 06:30 2
26.01.2024, 15:23 6
26.01.2024, 02:13
26.01.2024, 16:33 2
26.01.2024, 08:50 13
27.01.2024, 01:02 4
Футбол