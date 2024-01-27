Саудовская Аравия соблазнила Ракитича. Хавбек покидает Севилью

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич договорился о контракте на два года с клубом «Аль-Шабаб». Испанский клуб согласился с трансфером, чтобы заработать на переходе игрока, чей договор завершается летом 2024 года.

35-летний Ракитич в нынешнем сезоне провел 27 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Сообщаются, что на фоне ухода Джордана Хендерсона и желании уехать Карима Бензема Саудовская Аравия активизировала усилия по подписанию известных игроков.