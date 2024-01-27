Вирджил ВАН ДЕЙК: «Клопп очень много значит для меня»
Капитан «Ливерпуля» прокомментировал сенсационный уход главного тренера
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал сенсационное заявление главного тренера клуба Юргена Клоппа, который решил покинуть команду в конце сезона 2023/24:
«Знаете, это сложно принять, потому что он значит так много для нас, для меня, для клуба, для всей Премьер-лиги! Но он принял решение ради себя и своей семьи, но это всегда будет сложно.
Он сообщил нам о своем решении раньше, и мы вместе обсудили это. Как я сказал, это сложно принять, но наша задача – сфокусироваться на футболе. У нас много целей, которые мы должны достичь. Почему бы не закончить сезон на вершине и отпраздновать с боссом вместе, так как надо».
Virgil on the boss 🗣️ pic.twitter.com/mw1TwnasTu— Liverpool FC (@LFC) January 27, 2024
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