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  4. Вирджил ВАН ДЕЙК: «Клопп очень много значит для меня»
Англия
27 января 2024, 16:20 |
306
0

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Клопп очень много значит для меня»

Капитан «Ливерпуля» прокомментировал сенсационный уход главного тренера

27 января 2024, 16:20 |
306
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Клопп очень много значит для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал сенсационное заявление главного тренера клуба Юргена Клоппа, который решил покинуть команду в конце сезона 2023/24:

«Знаете, это сложно принять, потому что он значит так много для нас, для меня, для клуба, для всей Премьер-лиги! Но он принял решение ради себя и своей семьи, но это всегда будет сложно.

Он сообщил нам о своем решении раньше, и мы вместе обсудили это. Как я сказал, это сложно принять, но наша задача – сфокусироваться на футболе. У нас много целей, которые мы должны достичь. Почему бы не закончить сезон на вершине и отпраздновать с боссом вместе, так как надо».

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Ливерпуль Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк
Источник ФК Ливерпуль
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