На просмотре в винницкой Ниве восемь потенциальных новичков
Команда готовится к сезону в родных стенах
Как стало известно Sport.ua, футболисты второлиговой винницкой «Нивы» после возвращения из отпуска уже успели провести двустороннюю игру.
Это сделано для того, чтобы у тренерского штаба было больше информации о тех восьми потенциальных новичках, которые сейчас находятся на просмотре.
Подоляне заинтересованы в усилении своих рядов, прежде всего, агрессивными фланговыми полузащитниками.
Подопечные Юрия Ярошенко впервые проводят сбор на своей новой тренировочной базе, где есть три поля с искусственным покрытием, тренажерный зал, восстановительный центр.
Сейчас винницкая «Нива» занимает восьмое место во Второй лиге, набрав 23 очка.
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