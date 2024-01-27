На просмотре в винницкой Ниве восемь потенциальных новичков

Как стало известно Sport.ua, футболисты второлиговой винницкой «Нивы» после возвращения из отпуска уже успели провести двустороннюю игру.

Это сделано для того, чтобы у тренерского штаба было больше информации о тех восьми потенциальных новичках, которые сейчас находятся на просмотре.

Подоляне заинтересованы в усилении своих рядов, прежде всего, агрессивными фланговыми полузащитниками.

Подопечные Юрия Ярошенко впервые проводят сбор на своей новой тренировочной базе, где есть три поля с искусственным покрытием, тренажерный зал, восстановительный центр.

Сейчас винницкая «Нива» занимает восьмое место во Второй лиге, набрав 23 очка.