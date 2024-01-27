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  4. На просмотре в винницкой Ниве восемь потенциальных новичков
Украина. Вторая лига
27 января 2024, 15:43 |
577
0

На просмотре в винницкой Ниве восемь потенциальных новичков

Команда готовится к сезону в родных стенах

27 января 2024, 15:43 |
577
0
На просмотре в винницкой Ниве восемь потенциальных новичков
ФК Нива Винница

Как стало известно Sport.ua, футболисты второлиговой винницкой «Нивы» после возвращения из отпуска уже успели провести двустороннюю игру.

Это сделано для того, чтобы у тренерского штаба было больше информации о тех восьми потенциальных новичках, которые сейчас находятся на просмотре.

Подоляне заинтересованы в усилении своих рядов, прежде всего, агрессивными фланговыми полузащитниками.

Подопечные Юрия Ярошенко впервые проводят сбор на своей новой тренировочной базе, где есть три поля с искусственным покрытием, тренажерный зал, восстановительный центр.

Сейчас винницкая «Нива» занимает восьмое место во Второй лиге, набрав 23 очка.

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Нива Винница учебно-тренировочные сборы Вторая лига Украины просмотр игроков инсайд чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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