Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Уход Клоппа – это плохо для АПЛ»
Англия
27 января 2024, 15:37 |
177
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Уход Клоппа – это плохо для АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал заявление коуча «Ливерпуля»

27 января 2024, 15:37 |
177
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Уход Клоппа – это плохо для АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал решение коуча «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который покинет команду в конце сезона 2023/24:

«Я могу его понять. 9 лет – это большой срок. Я думаю, что это период построения и достижения целей, но также, я думаю, и неудач, и тяжелых периодов. Премьер-лига очень интенсивная.

Сочетание с европейским клубным футболом, когда вы находитесь там 9 лет – это долгий период, и я могу понять, что он исчерпал энергию, и это один из его аргументов, чтобы уйти в отставку.

Это не хорошо для Премьер-лиги. Он создал целую эпоху, он построил клуб, он вернул клуб туда, где он должен быть, поэтому поздравляю его с этим. Он сделал удивительную работу в «Ливерпуле».

По теме:
Байер знает об интересе Ливерпуля к Хаби Алонсо. Клуб настроен оптимистично
Почеттино назвал главную проблему Челси в сезоне
«Я не молодой кролик». Клопп рассказал о планах после ухода из Ливерпуля
Эрик тен Хаг Юрген Клопп Манчестер Юнайтед Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник TeamTalk
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани
Футбол | 26 января 2024, 17:54 206
Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани
Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани

Киевское «Динамо» 26 января сыграло первый матч в 2024 году

У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
Футбол | 27 января 2024, 00:17 2
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии

«Челси» сыграл в сухую ничью с «Астон Виллой»

ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
Теннис | 27.01.2024, 09:49
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб
Футбол | 27.01.2024, 14:12
Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб
Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
Теннис | 26.01.2024, 15:06
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла выступила против Шевченко во главе УАФ. Позиция ясна и понятна
Ворскла выступила против Шевченко во главе УАФ. Позиция ясна и понятна
25.01.2024, 10:08 19
Футбол
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
26.01.2024, 02:45
Футбол
«Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко
«Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко
25.01.2024, 11:48 17
Футбол
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
26.01.2024, 07:30 2
Футбол
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
26.01.2024, 18:40
Футбол
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
26.01.2024, 16:33 2
Теннис
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
26.01.2024, 08:50 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем