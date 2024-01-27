Эрик ТЕН ХАГ: «Уход Клоппа – это плохо для АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал решение коуча «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который покинет команду в конце сезона 2023/24:

«Я могу его понять. 9 лет – это большой срок. Я думаю, что это период построения и достижения целей, но также, я думаю, и неудач, и тяжелых периодов. Премьер-лига очень интенсивная.

Сочетание с европейским клубным футболом, когда вы находитесь там 9 лет – это долгий период, и я могу понять, что он исчерпал энергию, и это один из его аргументов, чтобы уйти в отставку.

Это не хорошо для Премьер-лиги. Он создал целую эпоху, он построил клуб, он вернул клуб туда, где он должен быть, поэтому поздравляю его с этим. Он сделал удивительную работу в «Ливерпуле».