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Испания
27 января 2024, 15:28 | Обновлено 27 января 2024, 15:31
347
1

Ротация вратарей Реала продолжается. Лунин выйдет в основе на матч Ла Лиги

Украинец получил место в старте

27 января 2024, 15:28 | Обновлено 27 января 2024, 15:31
347
1
Ротация вратарей Реала продолжается. Лунин выйдет в основе на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В 17:15 начнется матч чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Реалом». Как и обещал наставник мадридцев Карло Анчелотти, в основе выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.

Тренер продолжает ротацию вратарей – в минувшем туре в старте вышел Кепа Аррисабалага, пропустивший на первой минуте.

Для Лунина сегодняшний матч будет 13-м в нынешнем сезоне.

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Источник Sport.ua
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Philip J. Fry
Якщо впевнено зіграє, то закріпить за собою статус першого воротаря аж до повернення Куртуа. 
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