Испания27 января 2024, 15:28 | Обновлено 27 января 2024, 15:31
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Ротация вратарей Реала продолжается. Лунин выйдет в основе на матч Ла Лиги
Украинец получил место в старте
27 января 2024, 15:28 | Обновлено 27 января 2024, 15:31
347
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В 17:15 начнется матч чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Реалом». Как и обещал наставник мадридцев Карло Анчелотти, в основе выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.
Тренер продолжает ротацию вратарей – в минувшем туре в старте вышел Кепа Аррисабалага, пропустивший на первой минуте.
Для Лунина сегодняшний матч будет 13-м в нынешнем сезоне.
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