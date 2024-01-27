Ротация вратарей Реала продолжается. Лунин выйдет в основе на матч Ла Лиги

В 17:15 начнется матч чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Реалом». Как и обещал наставник мадридцев Карло Анчелотти, в основе выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.

Тренер продолжает ротацию вратарей – в минувшем туре в старте вышел Кепа Аррисабалага, пропустивший на первой минуте.

Для Лунина сегодняшний матч будет 13-м в нынешнем сезоне.