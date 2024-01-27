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Кубок Украины
27 января 2024, 16:31 |
573
0

Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE

Процедура пройдет 29 января

27 января 2024, 16:31 |
573
0
Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

29 января в столичном Доме футбола состоится жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Процедура начнется в 13:00.

До 1/2 финала дошли «Черноморец», «Полесье», «Шахтер» и «Ворскла», а жеребьевка будет «слепой». Базовый день проведения полуфиналов – 3 апреля.

Финал состоится 15 мая.

Плеер будет добавлен позже.

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Кубок Украины по футболу Черноморец Одесса Полесье Житомир Шахтер Донецк Ворскла Полтава смотреть онлайн жеребьевка
Источник Sport.ua
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