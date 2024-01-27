Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE

29 января в столичном Доме футбола состоится жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Процедура начнется в 13:00.

До 1/2 финала дошли «Черноморец», «Полесье», «Шахтер» и «Ворскла», а жеребьевка будет «слепой». Базовый день проведения полуфиналов – 3 апреля.

Финал состоится 15 мая.

Плеер будет добавлен позже.