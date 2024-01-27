Будущий соперник Руха сыграл против россиян. Известна реакция львовян
«Желто-черные» отменили товарищеский матч против «Копера»
В среду, 24 января 2024 года, состоялся товарищеский матч между воронежским «факелом» и словенским «Копером». Победу со счетом 2:0 одержала команда страны-террориста.
Интересно, что 3 февраля против «Копера» должен был сыграть спарринг львовский «Рух», но, по информации сайта Tribuna.com, «желто-черные» решили отменить эту игру.
Издание приводит комментарий генерального директора «Руха» Игоря Дедышина: «Мы не будем тогда играть этот матч, если они играют с россиянами. Я впервые от вас слышу, но если сейчас подтвердится, то мы отменим этот матч».
Ранее сообщалось о других соперниках львовян на зимних сборах в Словении.
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