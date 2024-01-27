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Украина. Премьер лига
27 января 2024, 15:09 | Обновлено 27 января 2024, 15:12
942
0

Будущий соперник Руха сыграл против россиян. Известна реакция львовян

«Желто-черные» отменили товарищеский матч против «Копера»

27 января 2024, 15:09 | Обновлено 27 января 2024, 15:12
942
0
Будущий соперник Руха сыграл против россиян. Известна реакция львовян
ФК Рух. Игорь Дедышин

В среду, 24 января 2024 года, состоялся товарищеский матч между воронежским «факелом» и словенским «Копером». Победу со счетом 2:0 одержала команда страны-террориста.

Интересно, что 3 февраля против «Копера» должен был сыграть спарринг львовский «Рух», но, по информации сайта Tribuna.com, «желто-черные» решили отменить эту игру.

Издание приводит комментарий генерального директора «Руха» Игоря Дедышина: «Мы не будем тогда играть этот матч, если они играют с россиянами. Я впервые от вас слышу, но если сейчас подтвердится, то мы отменим этот матч».

Ранее сообщалось о других соперниках львовян на зимних сборах в Словении.

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Источник Трибуна
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