В среду, 24 января 2024 года, состоялся товарищеский матч между воронежским «факелом» и словенским «Копером». Победу со счетом 2:0 одержала команда страны-террориста.

Интересно, что 3 февраля против «Копера» должен был сыграть спарринг львовский «Рух», но, по информации сайта Tribuna.com, «желто-черные» решили отменить эту игру.

Издание приводит комментарий генерального директора «Руха» Игоря Дедышина: «Мы не будем тогда играть этот матч, если они играют с россиянами. Я впервые от вас слышу, но если сейчас подтвердится, то мы отменим этот матч».

Ранее сообщалось о других соперниках львовян на зимних сборах в Словении.