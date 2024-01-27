17-летний сын Оуэна практически ослеп от неизлечимой болезни

Сын легендарного форварда «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии Майкла Оуэна, 17-летний Джеймс, практически ослеп.

В восьмилетнем возрасте у парня диагностировали болезнь Штаргардта (патология сетчатки глаза), лекарства от которой до сих пор ученые не нашли. Сейчас Джеймс ориентируется в пространстве лишь по цветам – лиц и других деталей он уже не видит.

«Если бы я мог отдать ему свои глаза, я бы сделал это. Я бы отдал все деньги, которые у меня есть, чтобы Джеймс снова видел», — признался 44-летний обладатель «Золотого мяча».

Добавим, что в браке с подругой детства Луизой Бонсалл футболист воспитывает четырех детей — помимо Джеймса, также 20-летнюю Джемму, 16-летнюю Эмили и 13-летнюю Джессику.