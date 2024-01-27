Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 17-летний сын Оуэна практически ослеп от неизлечимой болезни
Англия
27 января 2024, 13:55 |
663
1

17-летний сын Оуэна практически ослеп от неизлечимой болезни

Диагноз Джеймсу установили в восьмилетнем возрасте

27 января 2024, 13:55 |
663
1
17-летний сын Оуэна практически ослеп от неизлечимой болезни
The Sun. Майкл Оуэн с сыном Джеймсом

Сын легендарного форварда «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии Майкла Оуэна, 17-летний Джеймс, практически ослеп.

В восьмилетнем возрасте у парня диагностировали болезнь Штаргардта (патология сетчатки глаза), лекарства от которой до сих пор ученые не нашли. Сейчас Джеймс ориентируется в пространстве лишь по цветам – лиц и других деталей он уже не видит.

«Если бы я мог отдать ему свои глаза, я бы сделал это. Я бы отдал все деньги, которые у меня есть, чтобы Джеймс снова видел», — признался 44-летний обладатель «Золотого мяча».

Добавим, что в браке с подругой детства Луизой Бонсалл футболист воспитывает четырех детей — помимо Джеймса, также 20-летнюю Джемму, 16-летнюю Эмили и 13-летнюю Джессику.

По теме:
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
ФОТО. «Спасибо моей команде». Ястремская показала снимки с тренировок на AO
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
Майкл Оуэн болезнь lifestyle
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на новость об уходе Клоппа из Ливерпуля
Футбол | 27 января 2024, 10:12 1
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на новость об уходе Клоппа из Ливерпуля
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на новость об уходе Клоппа из Ливерпуля

Наставник «Манчестер Сити» признался, что будет лучше спать перед матчами с «красными»

Анчелотти встретился с Луниным и Кепой. В Испании раскрыли детали разговора
Футбол | 27 января 2024, 11:56 6
Анчелотти встретился с Луниным и Кепой. В Испании раскрыли детали разговора
Анчелотти встретился с Луниным и Кепой. В Испании раскрыли детали разговора

Ожидается, что украинский вратарь сыграет с «Лас-Пальмасом»

Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч
Футбол | 26.01.2024, 15:23
Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч
Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч
Первая медаль Украины. Дмитренко – бронзовый призер ЧЕ-2024 в спринте
Биатлон | 26.01.2024, 16:59
Первая медаль Украины. Дмитренко – бронзовый призер ЧЕ-2024 в спринте
Первая медаль Украины. Дмитренко – бронзовый призер ЧЕ-2024 в спринте
Группа функционеров получила расчет в УАФ
Футбол | 26.01.2024, 23:18
Группа функционеров получила расчет в УАФ
Группа функционеров получила расчет в УАФ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swimmer
треба говорити :"...втратив зiр". Опiкуни у вас тi  самi, мокшанськi?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
25.01.2024, 18:40 20
Теннис
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
27.01.2024, 01:02 4
Футбол
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
25.01.2024, 14:40 111
Теннис
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open
25.01.2024, 12:29 20
Теннис
«Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко
«Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко
25.01.2024, 11:48 17
Футбол
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
26.01.2024, 18:40
Футбол
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
25.01.2024, 20:47 35
Футбол
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
26.01.2024, 15:06 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем