Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб
Из Саудовской Аравии выпускать не хотят
По информации французских СМИ, клуб «Аль-Иттихад» не идет на уступки форварду Кариму Бензема, который хотел бы до конца января покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу.
Однако в Саудовской Аравии считают, что это будет значительным шагом назад, особенно после того, как ранее согласились отпустить Джордана Хендерсона.
Правда, «Аль-Иттихад» готов отпустить Бензема в другой клуб Саудовской Аравии, но вариант с разрывом контракта и статусом свободного агента исключен.
Нападающий в нынешнем сезоне забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 27 января в 19:30 по Киеву
Александр Зверев не удержал преимущество в поединке с Даниилом Медведевым
😁