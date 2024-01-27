Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб
Саудовская Аравия
27 января 2024, 14:12 |
1214
1

Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб

Из Саудовской Аравии выпускать не хотят

27 января 2024, 14:12 |
1214
1
Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

По информации французских СМИ, клуб «Аль-Иттихад» не идет на уступки форварду Кариму Бензема, который хотел бы до конца января покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу.

Однако в Саудовской Аравии считают, что это будет значительным шагом назад, особенно после того, как ранее согласились отпустить Джордана Хендерсона.

Правда, «Аль-Иттихад» готов отпустить Бензема в другой клуб Саудовской Аравии, но вариант с разрывом контракта и статусом свободного агента исключен.

Нападающий в нынешнем сезоне забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

По теме:
Форвард, которым интересовалось Полесье, станет одноклубником Сидорчука
Источник: турецкий клуб хочет подписать игрока сборной Украины
Источник: бывший вратарь Шахтера может присоединиться к команде Хацкевича
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда трансферы
Источник L'Equipe
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 27 января 2024, 13:57 1
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 27 января в 19:30 по Киеву

Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
Теннис | 26 января 2024, 15:06 9
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024

Александр Зверев не удержал преимущество в поединке с Даниилом Медведевым

Шевченко пригласил Чеферина в Украину: «Пусть посмотрит на действия рф»
Футбол | 27.01.2024, 10:33
Шевченко пригласил Чеферина в Украину: «Пусть посмотрит на действия рф»
Шевченко пригласил Чеферина в Украину: «Пусть посмотрит на действия рф»
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Футбол | 27.01.2024, 01:02
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Стала известна победительница Australian Open 2024
Теннис | 27.01.2024, 12:05
Стала известна победительница Australian Open 2024
Стала известна победительница Australian Open 2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
От вам і саудіти. Ще останні пів-року контракту, якщо буде погано грати, примусять верблюдів пасти.
😁
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
25.01.2024, 14:40 112
Теннис
«Это мой друг». Беланов прокомментировал поддержку Павелко в суде
«Это мой друг». Беланов прокомментировал поддержку Павелко в суде
25.01.2024, 15:38 22
Футбол
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
26.01.2024, 18:40
Футбол
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
25.01.2024, 20:47 35
Футбол
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open
25.01.2024, 12:29 20
Теннис
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
26.01.2024, 05:43
Теннис
Группа функционеров получила расчет в УАФ
Группа функционеров получила расчет в УАФ
26.01.2024, 23:18 41
Футбол
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
25.01.2024, 18:40 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем