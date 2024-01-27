Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб

По информации французских СМИ, клуб «Аль-Иттихад» не идет на уступки форварду Кариму Бензема, который хотел бы до конца января покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу.

Однако в Саудовской Аравии считают, что это будет значительным шагом назад, особенно после того, как ранее согласились отпустить Джордана Хендерсона.

Правда, «Аль-Иттихад» готов отпустить Бензема в другой клуб Саудовской Аравии, но вариант с разрывом контракта и статусом свободного агента исключен.

Нападающий в нынешнем сезоне забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.