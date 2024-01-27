Почеттино назвал главную проблему Челси в сезоне

Тренер Челси Маурисио Почеттино уверен, что основной проблемой команды в сезоне является отсутствие стабильных результатов в течение длительных отрезков.

«В течение этого сезона мы показали, что можем быть конкурентными. Мы это показали в матче с Ливерпулем, в матче с Арсеналом, с Манчестер Сити, с Тоттенхэмом. Во многих играх мы это показали. Наша главная проблема в том, что нет стабильности. Не можем показывать хороший футбол стабильно матч за матчем».

«Кажется, сейчас мы все же стали более стабильными, а за последнее время разочаровало только поражение от Мидлсбро. Для нас важно показывать класс против команды топ-4», — сказа Почеттино.

В АПЛ Синие идут на 9-й позиции.