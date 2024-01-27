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  4. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Надеюсь перенести хорошую форму из Австралии в Австрию»
WTA
27 января 2024, 12:28 | Обновлено 27 января 2024, 12:31
351
0

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Надеюсь перенести хорошую форму из Австралии в Австрию»

Украинка нацелена на титул в Линце

27 января 2024, 12:28 | Обновлено 27 января 2024, 12:31
351
0
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Надеюсь перенести хорошую форму из Австралии в Австрию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая на Australian Open дошла до полуфинала, подтвердила, что на следующей неделе сыграет на турнире WTA 500 в австрийском Линце.

«С нетерпением жду возвращения в Линц. Помню, что этот турнир - особенный. Он имеет прекрасную историю и волшебную атмосферу. Замечательно, что турнир повысил категорию, и я счастлива соревноваться в первом его розыгрыше в статусе WTA 500»

«Я надеюсь перенести свою хорошую энергию и хорошую форму из Австралии в Верхнюю Австрию. С удовольствием поборюсь за титул в Линце», – написала Ястремская в Instagram.

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Даяна Ястремская WTA Линц
Источник Большой теннис Украины
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