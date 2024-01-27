Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Надеюсь перенести хорошую форму из Австралии в Австрию»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая на Australian Open дошла до полуфинала, подтвердила, что на следующей неделе сыграет на турнире WTA 500 в австрийском Линце.

«С нетерпением жду возвращения в Линц. Помню, что этот турнир - особенный. Он имеет прекрасную историю и волшебную атмосферу. Замечательно, что турнир повысил категорию, и я счастлива соревноваться в первом его розыгрыше в статусе WTA 500»

«Я надеюсь перенести свою хорошую энергию и хорошую форму из Австралии в Верхнюю Австрию. С удовольствием поборюсь за титул в Линце», – написала Ястремская в Instagram.