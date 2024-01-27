Сборная Египта принесла в жертву корову перед плей-офф Кубка Африки
«Фараоны» призывают удачу на свою сторону
Сборная Египта принесла в жертву корову, чтобы заполучить удачу на плей-офф Кубка Африки. Эту новость для The Associated Press подтвердили в Ассоциации футбола Египта.
Отмечается, что мясо животного раздали нуждающимся людям в столице страны – Каире.
Добавим, что в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций Египту, являющемуся семикратным обладателем трофея, предстоит встреча с ДР Конго. В случае успешного преодоления первой стадии плей-офф «фараоны» встретятся с победителем пары Экваториальная Гвинея – Гвинея.
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