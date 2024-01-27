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Кубок африканских наций
27 января 2024, 12:12 | Обновлено 27 января 2024, 12:15
253
1

Сборная Египта принесла в жертву корову перед плей-офф Кубка Африки

«Фараоны» призывают удачу на свою сторону

27 января 2024, 12:12 | Обновлено 27 января 2024, 12:15
253
1
Сборная Египта принесла в жертву корову перед плей-офф Кубка Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Египта принесла в жертву корову, чтобы заполучить удачу на плей-офф Кубка Африки. Эту новость для The Associated Press подтвердили в Ассоциации футбола Египта.

Отмечается, что мясо животного раздали нуждающимся людям в столице страны – Каире.

Добавим, что в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций Египту, являющемуся семикратным обладателем трофея, предстоит встреча с ДР Конго. В случае успешного преодоления первой стадии плей-офф «фараоны» встретятся с победителем пары Экваториальная Гвинея – Гвинея.

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сборная Египта по футболу Кубок африканских наций 2023 сборная ДР Конго по футболу
Источник Associated Press
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Андрій Шевченко
А краще б кацапню і бамбассню різали
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Boodya
Це все, що треба знати про КАН😂
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