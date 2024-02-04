Англия04 февраля 2024, 18:30 | Обновлено 04 февраля 2024, 19:30
1971
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Арсенал – Ливерпуль. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии
04 февраля 2024, 18:30 | Обновлено 04 февраля 2024, 19:30
1971
0
В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – ЛиверпульСмотреть трансляцию
События матча
45’ +3
ГОЛ ! Автогол забил Габриэль (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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