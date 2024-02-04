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Чемпионат Англии
Арсенал
04.02.2024 18:30 – 46 1 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 февраля 2024, 18:30 | Обновлено 04 февраля 2024, 19:30
1971
0

Арсенал – Ливерпуль. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии

04 февраля 2024, 18:30 | Обновлено 04 февраля 2024, 19:30
1971
0
Арсенал – Ливерпуль. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Ливерпуль
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Трансляция матча В эфире

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События матча

45’ +3
ГОЛ ! Автогол забил Габриэль (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Арсенал Лондон Арсенал - Ливерпуль Ливерпуль Александр Зинченко смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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